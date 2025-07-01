Nissan batarken Renault yanıyor! Dev ortaklıkta tarihi zarar

Fransız otomobil üreticisi Renault, Japon ortağı Nissan Motor hisseleri nedeniyle 2025’in ilk yarısında yaklaşık 11 milyar dolar zarar açıklamaya hazırlanıyor. Bu adım, aynı zamanda Renault’nun Nissan’daki payını kademeli olarak azaltması ve iki şirket arasındaki 20 yıllık ittifakın daha da gevşemesi anlamına geliyor.

Avrupa otomotiv pazarı, Çinli markaların agresif girişiyle baskı altındayken, sektör giderek daha rekabetçi bir hale geliyor. Eskiden ittifak yapılarıyla hareket eden bazı üreticiler, değişen küresel koşullara uyum sağlamaya çalışıyor. Bunun en son örneği de Renault’dan geldi.

Reuters kaynaklarına göre Renault, Japon ortağı Nissan Motor'daki hisseleri nedeniyle 2025'in ilk yarısında yaklaşık 11 milyar dolarlık zarar açıklamaya hazırlanıyor. Yaşanan bu kaybın şirketin yıllık mali hedeflerini veya temettü ödemelerini ise etkilemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca Renault-Nissan ortaklığındaki operasyonel projeler için yakın zaman içinde bir değişiklik ön görülmüyor.

NİSSAN’DA BELİRSİZLİK DERİNLEŞİYOR

Uzun süredir finansal sıkıntılarla boğuşan Nissan, 2024 yılı sonunda 4,5 milyar dolarlık net zarar açıkladı.

2018’deki Carlos Ghosn krizinden bu yana tam anlamıyla toparlanamayan şirket, elektrikli araçlara geçişteki yavaşlığı nedeniyle rakiplerinin gerisinde kaldı.

Öte yandan şirketin, tedarikçilere yapılacak ödemeleri ertelemek için izin istediği de biliniyor. Yatırımcıların yakın takibindeki bu gelişmenin, Nissan hisseleri üzerinde nasıl bir etki oluşturacağı ise ayrı bir merak konusu.

YİNE DE BİR UMUT VAR

Uzmanlara göre, Nissan’ın yeniden kârlı hale gelebilmesi için model yenileme hızını artırması, elektrikli mobiliteye yönelik stratejilerini netleştirmesi ve tedarik zinciriyle operasyonel verimsizliklerini çözmesi gerekiyor. Bu adımların zamanında atılamaması hâlinde Nissan, küresel rekabette daha da geriye düşebilir. Ancak şirketin güçlü bir marka mirasına ve global pazardaki geniş varlığına sahip olması, doğru bir liderlikle toparlanma ihtimalini hâlâ güçlü kılıyor.