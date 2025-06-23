Ve fiyatı kesinleşti, özellikleri dikkat çekiyor! Elektrikli Renault 5'in araç teslimleri başladı

Renault’un yeni elektrikli modeli Renault 5 E-Tech, 1.450.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca lansmana özel olarak 200.000 TL'ye kadar 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı ya da 150.000 TL'ye kadar 12 ay vade ve %0 faiz oranıyla araca sahip olmak mümkün, işte detaylar...

Renault 5 E-Tech Elektrikli, popüler Pop Sarı ve Pop Yeşil gibi ikonik renklerle beraber toplamda 5 farklı renk seçeneği ile vitrinde yerini aldı. Renault 5 Turbo'dan esinlenen sis farı tasarımı, tavan çizgisindeki canlı renk detayları ve arka dikey stop lambaları aracın retro görünümünü güçlendiren detaylar arasında yer alıyor. Araç 18 inç jantlar, geniş iz açıklıkları ve 3,92 metrelik kompakt boyutuyla şehir içi kullanıma ayak uyduracak bir duruş sergiliyor.

İç mekanda ise yumuşak dokulu iki katmanlı gösterge paneli, desenli koltuk döşemeleri ve renkli detaylar öne çıkıyor. Koltuklarda %100 geri dönüştürülmüş denim kumaşlar kullanılırken, 6 yönlü ayarlanabilir ve ısıtmalı ön koltuklar konforu artırıyor. Çift yatay ekran sistemi, aracın iç mekanına çağdaş bir hava katıyor. Sürücüye yönelik 10,3 inçlik dijital gösterge ekranı ve ön kısımdaki LED batarya göstergeleri modern ve işlevsel detaylar arasında yer alıyor.

📌Renault 5 E-Tech Elektrikli Özellikleri

Özellik Detay Motor Gücü 110 kW (150 HP) Sürüş Modları Eco, Comfort, Sport, Perso AC Şarj 11 kW (standart) DC Hızlı Şarj (52 kWh model) 15% → 80% / 30 dk (100 kW) Araç Boyu 3,92 metre Jant 18 inç Bagaj Hacmi 326 litre (koltuklar katlıyken 1.100 litre)

İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

Renault 5 E-Tech Elektrikli, batarya seçeneklerine göre farklı menziller sunuyor. 1.450.000 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan 40 kWh güce sahip bataryalı model, WLTP ölçümlerine göre 312 km'ye kadar menzil sunuyor. 1.535.000 TL’den satışa sunulan 52 kWh batarya setine sahip araç ise WLTP ölçümlerine göre 410 km'ye kadar menzil sağlayabiliyor.

📌Renault 5 E-Tech Türkiye fiyatları ve menzil seçenekleri

Versiyon (Batarya Kapasitesi) Fiyat (₺) Menzil (WLTP) Hızlı Şarj Gücü 0-100 km/s Süresi 40 kWh 1.450.000 TL 312 km 80 kW 8 saniye 52 kWh 1.535.000 TL 410 km 100 kW 8 saniye

110 kW (150 HP) gücünde bir elektrik motoruna sahip araç, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor. MULTI-SENSE sistemi sayesinde Eco, Comfort, Sport ve Perso olmak üzere dört farklı sürüş modu seçeneği bulunuyor.

Tüm versiyonlarda 11 kW AC şarj özelliği standart olarak sunuluyor. Ayrıca, çift yönlü şarj (V2L) özelliği sayesinde elektrikli scooter veya kahve makinesi gibi harici cihazları araçtan şarj etmek mümkün kılınıyor.

DC hızlı şarj istasyonlarında 52 kWh batarya 100 kW güçle, 40 kWh batarya ise 80 kW güçle %15'ten %80'e sadece 30 dakikada şarj edilebiliyor. Google Haritalar entegrasyonu sayesinde Elektrikli Rota Planlayıcı, en uygun şarj noktalarını göstererek menzil kaygısını azaltıyor.

📌Lansmana Özel Kampanya Seçenekleri

Kredi Tutarı Vade (Ay) Faiz Oranı 200.000 TL 12 %0,99 150.000 TL 12 %0,00

Renault 5 E-Tech Elektrikli

1.100 LİTRELİK DEVASA BAGAJ HACMİ

Güvenlik ve konfor donanımları arasında adaptif hız sabitleyici (Stop & Go), eller serbest park asistanı, özelleştirilebilir güvenlik sistemleri (My Safety Switch), Safety Score ve Safety Coach gibi sürüş destek teknolojileri yer alıyor. Isı pompası, akustik camlar ve çift filtreli süspansiyon sistemi sayesinde yüksek konfor ve sessizlik seviyesi sağlanıyor. Araç, koltuklar katlandığında 1.100 litreye kadar ulaşan 326 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

📌Donanım ve konfor özellikleri