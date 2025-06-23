Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Ve fiyatı kesinleşti, özellikleri dikkat çekiyor! Elektrikli Renault 5'in araç teslimleri başladı

Ve fiyatı kesinleşti, özellikleri dikkat çekiyor! Elektrikli Renault 5'in araç teslimleri başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ve fiyatı kesinleşti, özellikleri dikkat çekiyor! Elektrikli Renault 5&#039;in araç teslimleri başladı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Renault’un yeni elektrikli modeli Renault 5 E-Tech, 1.450.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca lansmana özel olarak 200.000 TL'ye kadar 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı ya da 150.000 TL'ye kadar 12 ay vade ve %0 faiz oranıyla araca sahip olmak mümkün, işte detaylar...

Renault 5 E-Tech Elektrikli, popüler Pop Sarı ve Pop Yeşil gibi ikonik renklerle beraber toplamda 5 farklı renk seçeneği ile vitrinde yerini aldı. Renault 5 Turbo'dan esinlenen sis farı tasarımı, tavan çizgisindeki canlı renk detayları ve arka dikey stop lambaları aracın retro görünümünü güçlendiren detaylar arasında yer alıyor. Araç 18 inç jantlar, geniş iz açıklıkları ve 3,92 metrelik kompakt boyutuyla şehir içi kullanıma ayak uyduracak bir duruş sergiliyor.

Ve fiyatı kesinleşti, özellikleri dikkat çekiyor! Elektrikli Renault 5'in araç teslimleri başladı - 1. Resim

İç mekanda ise yumuşak dokulu iki katmanlı gösterge paneli, desenli koltuk döşemeleri ve renkli detaylar öne çıkıyor. Koltuklarda %100 geri dönüştürülmüş denim kumaşlar kullanılırken, 6 yönlü ayarlanabilir ve ısıtmalı ön koltuklar konforu artırıyor. Çift yatay ekran sistemi, aracın iç mekanına çağdaş bir hava katıyor. Sürücüye yönelik 10,3 inçlik dijital gösterge ekranı ve ön kısımdaki LED batarya göstergeleri modern ve işlevsel detaylar arasında yer alıyor.

📌Renault 5 E-Tech Elektrikli Özellikleri

ÖzellikDetay
Motor Gücü110 kW (150 HP)
Sürüş ModlarıEco, Comfort, Sport, Perso
AC Şarj11 kW (standart)
DC Hızlı Şarj (52 kWh model)15% → 80% / 30 dk (100 kW)
Araç Boyu3,92 metre
Jant18 inç
Bagaj Hacmi326 litre (koltuklar katlıyken 1.100 litre)

 

İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

Renault 5 E-Tech Elektrikli, batarya seçeneklerine göre farklı menziller sunuyor. 1.450.000 TL fiyat etiketi ile satışa sunulan 40 kWh güce sahip bataryalı model, WLTP ölçümlerine göre 312 km'ye kadar menzil sunuyor. 1.535.000 TL’den satışa sunulan 52 kWh batarya setine sahip araç ise WLTP ölçümlerine göre 410 km'ye kadar menzil sağlayabiliyor.

📌Renault 5 E-Tech Türkiye fiyatları ve menzil seçenekleri

Versiyon (Batarya Kapasitesi)Fiyat (₺)Menzil (WLTP)Hızlı Şarj Gücü0-100 km/s Süresi
40 kWh1.450.000 TL312 km80 kW8 saniye
52 kWh1.535.000 TL410 km100 kW8 saniye

110 kW (150 HP) gücünde bir elektrik motoruna sahip araç, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor. MULTI-SENSE sistemi sayesinde Eco, Comfort, Sport ve Perso olmak üzere dört farklı sürüş modu seçeneği bulunuyor.

Ve fiyatı kesinleşti, özellikleri dikkat çekiyor! Elektrikli Renault 5'in araç teslimleri başladı - 2. Resim

Tüm versiyonlarda 11 kW AC şarj özelliği standart olarak sunuluyor. Ayrıca, çift yönlü şarj (V2L) özelliği sayesinde elektrikli scooter veya kahve makinesi gibi harici cihazları araçtan şarj etmek mümkün kılınıyor.

DC hızlı şarj istasyonlarında 52 kWh batarya 100 kW güçle, 40 kWh batarya ise 80 kW güçle %15'ten %80'e sadece 30 dakikada şarj edilebiliyor. Google Haritalar entegrasyonu sayesinde Elektrikli Rota Planlayıcı, en uygun şarj noktalarını göstererek menzil kaygısını azaltıyor.

 

📌Lansmana Özel Kampanya Seçenekleri

Kredi TutarıVade (Ay)Faiz Oranı
200.000 TL12%0,99
150.000 TL12%0,00
Renault 5 E-Tech Elektrikli
Renault 5 E-Tech Elektrikli

1.100 LİTRELİK DEVASA BAGAJ HACMİ

Güvenlik ve konfor donanımları arasında adaptif hız sabitleyici (Stop & Go), eller serbest park asistanı, özelleştirilebilir güvenlik sistemleri (My Safety Switch), Safety Score ve Safety Coach gibi sürüş destek teknolojileri yer alıyor. Isı pompası, akustik camlar ve çift filtreli süspansiyon sistemi sayesinde yüksek konfor ve sessizlik seviyesi sağlanıyor. Araç, koltuklar katlandığında 1.100 litreye kadar ulaşan 326 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

📌Donanım ve konfor özellikleri

DonanımAçıklama
Koltuklar%100 geri dönüştürülmüş denim kumaş, 6 yönlü ayarlanabilir, ısıtmalı
Gösterge Paneliİki katmanlı, yumuşak dokulu
Ekranlar10,3 inç dijital sürücü ekranı + yatay multimedya ekranı
Dış Renk Seçenekleri5 farklı renk: Pop Sarı, Pop Yeşil vb.
Güvenlik SistemleriAdaptif hız sabitleyici, My Safety Switch, Safety Coach
DiğerV2L çift yönlü şarj, Google Haritalar destekli Elektrikli Rota Planlayıcı

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankaralı Yasemin, doğayla iç içe bağ evinin kapılarını ilk kez açtı! Manzarası hayran bıraktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trafikte gittikçe artıyorlar! Türkiye'deki elektrik otomobil sayısı belli oldu - T-OtomobilTürkiye'deki elektrik otomobil sayısı belli olduChery’den “suda yüzen” Amfibi SUV: Jetour G700 - T-OtomobilChery’den “suda yüzen” Amfibi SUV: Jetour G700Çinliler durdurulamıyor: Huawei’den 5 dakikada 3 bin km menzilli batarya patenti - T-OtomobilHuawei’den 5 dakikada 3 bin km menzilli batarya patentiHonda CL250 E-Clutch Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri - T-OtomobilHonda CL250 E-Clutch Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleriRenault’un 7 kişilik, 1.100 km menzile sahip aile otomobili: Espace - T-OtomobilRenault’un 7 kişilik, 1.100 km menzile sahip aile otomobili: EspaceKarşınızda %100 Çinli Amerikan otomobili: Buick Electra E5 - T-OtomobilKarşınızda %100 Çinli Amerikan otomobili: Buick Electra E5
Sonraki Haber Yükleniyor...