Mercedes’ten ilk elektrikli station wagon: Yeni CLA Shooting Brake

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli CLA ailesinin ikinci modeli olan CLA Shooting Brake ile station wagon segmentine adım atıyor. Markanın ilk elektrikli station gövde tipi olan bu araç, CLA Sedan’ın sportif hatlarını daha geniş yaşam alanı ve pratik detaylarla birleştirmiş. 760 KM toplam menzile sahip araç, 10 dakikalık şarjla 300 km menzil kazanabiliyor…

Avrupa lansmanı Mart 2026’da yapılması planlanan CLA Shooting Brake, maksimum 761 kilometrelik WLTP menzili ile uzun yolculuklar için iddialı bir alternatif olarak konumlanıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 310 kilometreye kadar ek menzil sağlayabilen model, hem günlük kullanıma hem de uzun yolculuklara uygun hale getirilmiş detaylarıyla öne çıkıyor.

Bagaj hacmi standart kullanımda 455 litre iken, koltuklar katlandığında bu alan 1.290 litreye kadar çıkabiliyor. Ayrıca ön kaput altında bulunan ve aydınlatmalı olan frunk (ön bagaj) bölmesi de 101 litre ek depolama alanı sunuyor. Aracın standart tavan rayları 75 kg yük taşıyabiliyor. Römork çekme kapasitesi ise arkadan itişli versiyonda 1.500 kg, dört çeker versiyonda ise 1.800 kg olarak açıklanıyor.

ÖN PANELDE 142 LED AYDINLATMA VAR

Tasarım açısından, yeni model B sütununa kadar CLA Sedan ile aynı çizgileri paylaşıyor. Alçak kabin yapısı, sportif köpekbalığı burun tasarımı ve 142 adet LED ışıkla aydınlatılmış ön panel dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Arka bölümde ise yıldız formundaki stop lambaları, ortada bir ışık şeridiyle birbirine bağlanarak markanın tasarım imzasını taşıyor. Panoramik cam tavanla birleşen eğimli tavan çizgisi, hem estetik hem de aerodinamik avantaj sağlıyor.

Segmentinde dikkat çeken bir diğer özellik ise ısı yalıtımlı lamine camdan yapılmış geniş panoramik tavan. Opsiyonel olarak sunulan bu camın şeffaflığı, yalnızca 10 ila 20 milisaniyede değiştirilebiliyor. İç mekânda yer alan 158 yıldızla aydınlatılan “yıldızlı gökyüzü” tavan ise ambiyans aydınlatmasıyla senkronize çalışarak iç kabine premium bir atmosfer katıyor.

KABİN İÇİ ÇOK GENİŞ

Boyutlarına baktığımızda ise yeni CLA Shooting Brake, selefine kıyasla 35 mm daha uzun (4.723 mm), 27 mm daha yüksek (1.469 mm) ve dingil mesafesi de 61 mm artarak 2.790 mm’ye ulaşmış olarak karşımıza çıkıyor. Bu büyüme özellikle arka koltuklarda hissedilir bir ferahlık oluştururken, ikinci sıra koltuklarda 26 mm ek baş mesafesi sağlıyor. Arka koltuklar 40:20:40 oranında katlanabiliyor ve bagaj erişimini kolaylaştıran EASY-PACK elektrikli bagaj kapağı da standart olarak sunuluyor.

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, hem tasarımı hem de işlevselliğiyle, elektrikli premium station wagon segmentine güçlü bir giriş yapıyor. Modelin Türkiye’ye geliş tarihi henüz netleşmemiş olsa da, Avrupa pazarındaki lansman sonrası kısa sürede ülkemize de gelmesi bekleniyor.