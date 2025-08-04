BYD, Fortune Global'de 91. sıraya yükseldi

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Çin merkezli otomotiv üreticisi BYD, geçtiğimiz yıl 143. sırada yer aldığı Fortune Global 500 listesinde, bu yıl 91. sıraya yükseldi.

Bu çıkışın ardında yatan en önemli etken ise BYD’nin yeni enerji sistemine sahip araçlarındaki çarpıcı performansı oldu. 2024 yılında yıllık bazda yüzde 41 artışla 4,27 milyon adetlik satışa ulaşan şirket; böylece üst üste üçüncü kez küresel yeni enerjili binek araç satış liderliği unvanını elde etti.