Ali Şansalan kimdir? Hakem Ali Şansalan'ın hayatı ve mesleki kariyeri

- Güncelleme:
Ali Şansalan kimdir? Hakem Ali Şansalan&#039;ın hayatı ve mesleki kariyeri
Trendyol Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, yönettiği maçlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Futbolseverler, "Ali Şansalan kimdir?" sorusuna cevap arıyor. İşte Hakem Ali Şansalan'ın hayatı ve mesleki kariyerine dair merak edilenler.

Trendyol Süper Lig'de görev alan Hakem Ali Şansalan, son dönemde yönettiği karşılaşmalarla gündeme geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alan Şansalan, profesyonel hakemlik kariyerini sürdürüyor. Peki, Ali Şansalan kimdir? İşte Hakem Ali Şansalan'ın hayatı ve mesleki kariyeri.

Ali Şansalan kimdir? Hakem Ali Şansalan'ın hayatı ve mesleki kariyeri - 1. Resim

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan, 17 Mart 1988'de Balıkesir’de doğdu. Eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tamamladı. Futbola olan ilgisini hakemlik mesleğiyle birleştiren Şansalan, 2009 yılında kariyerine adım attı.

Ali Şansalan, uzun süre alt liglerde görev yaptıktan sonra 2014 yılında Süper Lig hakemliğine yükseldi. Görev yaptığı karşılaşmalarda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Şansalan, birçok derbi ve kritik mücadelede düdük çaldı.

Ali Şansalan kimdir? Hakem Ali Şansalan'ın hayatı ve mesleki kariyeri - 2. Resim

TFF bünyesinde hakemliğini sürdüren Ali Şansalan, aynı zamanda uluslararası maçlarda da görev alarak FIFA kokartı sahibi hakemler arasında yer aldı.

Şansalan, genç hakemlerin yetişmesi için düzenlenen seminerlere de aktif olarak katılıyor.

