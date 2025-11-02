Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, ilk 11'ler belli oldu mu?

Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, ilk 11'ler belli oldu mu?

- Güncelleme:
Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, ilk 11&#039;ler belli oldu mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haftanın sonucu merakla beklenen Boluspor - Bodrumspor karşılaşması başladı. Bodrumspor zorlu deplasmandan puanlarla dönmeyi amaçlıyor. Peki, Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal...

Trendyol 1. Lig’de heyecan Boluspor - Bodrumspor maçıyla sürüyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle kazanmak için büyük mücadele edecek. Futbolseverler için karşılaşmaların ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, ilk 11'ler belli oldu mu? - 1. Resim

BOLUSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Trendyol 1.Lig’de haftasınd Boluspor - Bodrumspor kozlarını paylaşıyor. Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynan karşılaşma 2 bugün 16.00’da başladı ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, ilk 11'ler belli oldu mu? - 2. Resim

BOLUSPOR - BODRUMSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Boluspor: Orkun Özdemir, Devran Şenyurt, Onur Öztonga, Lucas Pedro Alves de Lima, Dean Liço, Doğan Can Davas, Mario Cesar Azevedo Alves Balburdia, Barış Alıcı, Florent Hasani, İbrahim Akanbi Rasheed ve Loic Robert Kouagba.

Bodrumspor: Diogo Fesnard, Berşan Yavuz, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Alfredo Kulembet Ribeiro, Ahmet Aslan, Pedro David Brazzo Teixeira, Taulan Sulejmanov ve Ali Habesoğlu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

