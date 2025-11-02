Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, ilk 11'ler belli oldu mu?

Trendyol 1. Lig’de heyecan Boluspor - Bodrumspor maçıyla sürüyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle kazanmak için büyük mücadele edecek. Futbolseverler için karşılaşmaların ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

BOLUSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Trendyol 1.Lig’de haftasınd Boluspor - Bodrumspor kozlarını paylaşıyor. Bolu'da, Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynan karşılaşma 2 bugün 16.00’da başladı ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BOLUSPOR - BODRUMSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Boluspor: Orkun Özdemir, Devran Şenyurt, Onur Öztonga, Lucas Pedro Alves de Lima, Dean Liço, Doğan Can Davas, Mario Cesar Azevedo Alves Balburdia, Barış Alıcı, Florent Hasani, İbrahim Akanbi Rasheed ve Loic Robert Kouagba.

Bodrumspor: Diogo Fesnard, Berşan Yavuz, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Mohammed, Alfredo Kulembet Ribeiro, Ahmet Aslan, Pedro David Brazzo Teixeira, Taulan Sulejmanov ve Ali Habesoğlu.