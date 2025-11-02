Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gülşen Bubikoğlu öldü mü? Ünlü oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor

Gülşen Bubikoğlu öldü mü? Ünlü oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu hakkında sosyal medyada yayılan "öldü" iddiaları gündeme geldi. Birçok kullanıcı, "Gülşen Bubikoğlu öldü mü, sağlık durumu nasıl?" sorularını araştırmaya başladı.

Gülşen Bubikoğlu 5 Aralık 1954'te İstanbul'da doğdu. Aslen Çerkes'tir. Anne tarafından ise Arnavut'tur. Nilgün Bubikoğlu ile kardeştir.
Şimdilerde 71 yaşındadır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı.1971'de Fatih Kız Lisesi'nden mezun oldu.

Şu sıralar ölüm iddiaları ile gündeme gelen Gülşen Bubikoğlu'nun sağlık durumu hakkında araştırılmaya yapılmaya başlandı.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Edinilen son bilgilere göre, Gülşen Bubikoğlu hayatta ve sağlığı yerindedir. Hakkında çıkan ölüm iddiaları tamamen asılsız olup, sanatçının yakın çevresinden de bu yönde herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. 

1970'li yıllara damga vurmuş Yeşilçam oyuncularından biri olan Bubikoğlu, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

1998 yılında Affet Bizi Hocam dizisiyle ekranlara veda eden Bubikoğlu, o günden sonra sinema ve televizyon dünyasından uzak kalmıştır. Şu anda gözlerden uzak bir hayat sürdüren Bubikoğlu'nın sağlık durumunun iyi olduğu bilinmektedir.

Gülşen Bubikoğlu, son olarak 2021 yılında Tarık Akan’ın ölüm yıldönümünde düzenlenen anma törenine katılmıştır. 

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul'a doğan Türk sinema oyuncusudur. Ankara kız Lisesi mezunu olan Bubikoğlu, 1973 yılında Ses Dergisi'nin Sinema Güzeli Yarışması'nda dereceye girerek sinema kanalına adım attı. 1970'li ve 1980'li yıllarda Tarık Akan, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın gibi dönemin ünlü isimleriyle birçok Yeşilçam filminde rol aldı. "Ah Nerede", "Yalancı Yarim" ve "Gırgıriye" serisi ile tanınan oyuncu, Türk sinemasının unutulmaz isimler arasında yer alıyor.

Yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evli olan Gülşen Bubikoğlu'nun bu evlilikten Zeynep İnanoğlu adında bir kızı bulunmaktadır Eşi Türker İnanoğlu, yaşlılığa bağlı doğal sebeplerden ötürü 88 yaşında 2 Nisan 2024 tarihinde ölmüştür.

