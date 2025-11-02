Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kilosu 50 liraya düştü, sıranın sonu görünmedi! Vatandaşlar adeta markete akın etti

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir zincir markette hamsinin kilosu 50 liradan satışa sunuldu. Markete akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, Trabzon'daki balıkçılarda da hamsinin kilosunun 75 lira olması yüzleri güldürdü. 

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir zincir market, piyasada kilosu 100-150 lira arasında olan hamsinin fiyatını 49 lira 90 kuruşa düşürdü. İndirimi duyan vatandaşlar, markette uzun kuyruklar oluşturdu.

Fiyatlar karşısında şaşkınlığını dile getiren Alper Musa isimli vatandaş, "Bu kadar ucuz olmasını ben de beklemiyordum. Ucuz, güzel, temiz. 3 kilo alacağım" dedi.

"KAYSERİ'DE 150 LİRADAN AŞAĞI DEĞİLDİ"

Kayseri'den İstanbul'a gelen Tahsin Şimşek ise, "Hamsinin kilosu 50 lira. Gayet güzel. Ben Kayseri'de yaşıyorum. Normalde Kayseri'de hamsinin kilosu 150 liradan aşağı değildi. Buna emin olabilir vatandaşımız" şeklinde konuştu.

Kilosu 50 liraya düştü, sıranın sonu görünmedi! Vatandaşlar adeta markete akın etti - 1. Resim

TRABZON'DA KİLOSU 75 LİRA

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında ise hamsinin kilogramı 75, istavritin 100, palamut ve mezgitin 150, somonun 250, levrek ve çipura ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, hamsinin son haftalarda en çok satılan balık olduğunu söyledi.

Bu sezon hamsi bolluğu yaşandığını ifade eden Örseloğlu, "Hamsinin yanında diğer balık çeşitleri olduğu zaman onlar da tezgahları süslüyor. Karadeniz'de hamsi çıktığı zaman bütün balıklar susar, sadece hamsi konuşur. Hamsi de şu an bolluk olduğu için gün gün fiyatlar değişiyor" diye konuştu.

Örseloğlu, hamsinin kilogram fiyatının bu sezon 50 ila 100 lira arasında değiştiğini dile getirerek, "Deniz borsa gibidir. Balık olmadığı zaman fiyatlar yukarı çıkar, balık bol olduğu zaman aşağı iner. Şu an bol olduğu için fiyatlar böyle gidiyor" dedi.

Kilosu 50 liraya düştü, sıranın sonu görünmedi! Vatandaşlar adeta markete akın etti - 2. Resim

BAZI TEZGAHLARDA 3 KİLOSU 200 LİRA

Geçmiş yıllarda hamsi avının bu ay içerisinde başladığını hatırlatan Örseloğlu, "Bu sene palamut az olduğu için eylülde hamsi çıkmaya başladı. Yaklaşık 2 aydır hamsi bolluk ve bereket içerisinde gidiyor. Bu sene hamsiyle başladık, hamsiyle devam ediyoruz. İnşallah vatandaş ve bizim için bolluk, bereket içerisinde geçen bir sezon temenni ediyoruz."

Öte yandan, yoğunluk yaşanan balıkçı pazarındaki birçok tezgahta hamsinin 3 kilogramı 200 liraya satılıyor.

Kilosu 50 liraya düştü, sıranın sonu görünmedi! Vatandaşlar adeta markete akın etti - 1. Resim

