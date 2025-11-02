Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? 45. bölüm yayın tarihi dikkat çekiyor

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? 45. bölüm yayın tarihi dikkat çekiyor

Güncelleme:
İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? 45. bölüm yayın tarihi dikkat çekiyor
İnci Taneleri dizisinin yeni sezon tarihi, izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. Kanal D'nin geçtiğimiz iki sezon boyunca perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi İncisi Taneleri, 15 Mayıs'ta etkileyici bir bölümle sezon finali yaptı. Ancak yeni sezonun henüz başlamamasıyla "İnci Taneleri yeni sezon ne zaman?" sorusu gündeme geldi.

İnci Taneleri dizisinin 3.sezonu, usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazıp hem de başrolünü üstlendiği yapım olaral izleyicisiler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

İnci Taneleri sezon finalinde Azem'in Nehir, Cihan ve Dilber'le akşam yemeğine hazırlanırken kaçırılması, dizinin takipçilerini "İnci Taneleri yeni sezon ne zaman?" sorusunu sormaya yöneltti. 

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? 45. bölüm yayın tarihi dikkat çekiyor - 1. Resim

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi hakkında henüz açıklama yapılmadı. Ancak İnci Taneleri’nin yeni sezon çekimlerine aralık ayında başlanacağı tahmin ediliyor.

İnci Taneleri 3. sezonunun, aralık ayının son haftası ya da ocak ayının başında yeniden Kanal D ekranlarında yayınlanabilir.

İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? 45. bölüm yayın tarihi dikkat çekiyor - 2. Resim

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Yayın tarihi hakkında henüz net bir bilgi verilmezken Yılmaz Erdoğan Organize İşler film çekimlerinin tamamlanmasının ardından yeni bölümlerin yayınlanacağını duyurdu.

15 Mayıs Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 44. bölüm sezon finalinde Azem'in kaçırılması izleyicisini şoke etmişti.

