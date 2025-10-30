Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı? 30 Ekim Kanal D yayın akışı

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazal Ergüçler'in paylaştığı İnci Taneleri, yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Diziyi yakından takip edenler, "İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölümü yayınlanacak mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

İnci Taneleri'nin bu akşam yeni sezonun ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Arama motorlarında yoğun olarak "İnci Taneleri ne zaman başlayacak" sorusunun cevabı sorgulatıyor.

Birçok popüler dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeye başladı. Ekim ayının sonu olmasıyla beraber izleyiciler bugünkü Kanal D yayın akışına bakmaya başladı.

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

İnci Taneleri bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni sezon tarihi hakkında henüz bilgi verilmezken projenin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan konu hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz" dedi.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacaktır. Yayın tarihi hakkında henüz net bir bilgi verilmezken Yılmaz Erdoğan Organize İşler film çekimlerinin tamamlanmasının ardından yeni bölümlerin yayınlanacağını duyurdu.

15 Mayıs Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin 44. bölüm sezon finalinde Azem'in kaçırılması izleyicisini şoke etmişti.

30 EKİM 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI 

05:15 Üç Kız Kardeş

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:30 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Uzak Şehir 

23:15 Eşref Rüya 

