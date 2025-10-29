Juventus-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız oynayacak mı?

JUVENTUS-UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus-Udinese maçı Türkiye’de S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli yayın ile ekranlara gelecek.

JUVENTUS-UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A’nın 9. haftasında oynanacak Juventus-Udinese maçı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmaya Torino’daki Allianz Stadyumu ev sahipliği yapacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, geçtiğimiz hafta Lazio maçına yedek kulübesinde başlamıştı. Teknik heyetin bu kez milli futbolcuya ilk 11’de forma verme ihtimali ise oldukça yüksek. Taraftarlar milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın performansını büyük bir heyecanla bekliyor.

JUVENTUS-UDİNESE MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, David, Vlahovic

Udinese: Okoye, Goglichidze, Kabasele, Solet, Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara, Davis, Zaniolo