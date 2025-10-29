Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Juventus-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız oynayacak mı?

Juventus-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız oynayacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Juventus-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız oynayacak mı?
Futbol, Serie A, Juventus, Udinese, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Juventus-Udinese karşılaşması, futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri olacak. Ligde son haftalarda puan kayıpları yaşayan Torino temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek istiyor. Juventus-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız oynayacak mı büyük bir heyecanla araştırılıyor.

JUVENTUS-UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus-Udinese maçı Türkiye’de S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli yayın ile ekranlara gelecek.

Juventus-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız oynayacak mı? - 1. Resim

JUVENTUS-UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A’nın 9. haftasında oynanacak Juventus-Udinese maçı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmaya Torino’daki Allianz Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Juventus-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız oynayacak mı? - 2. Resim

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, geçtiğimiz hafta Lazio maçına yedek kulübesinde başlamıştı. Teknik heyetin bu kez milli futbolcuya ilk 11’de forma verme ihtimali ise oldukça yüksek. Taraftarlar milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın performansını büyük bir heyecanla bekliyor.

Juventus-Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız oynayacak mı? - 3. Resim

JUVENTUS-UDİNESE MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, David, Vlahovic

Udinese: Okoye, Goglichidze, Kabasele, Solet, Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara, Davis, Zaniolo

Kaynak: Türkiye Gazetesi

7 bin 423 lira fazla ödeyecekler! 1 milyon 856 bin kişi için son 3 günİşçileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 12 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hakem kadrosu belli oldu - HaberlerAntalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hakem kadrosu belli olduKuruluş Osman bitti mi, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu! - HaberlerKuruluş Osman bitti mi, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!Ferdi Kadıoğlu sakat mı, kadroda neden yok? Arsenal maçında gözler onu arıyor! - HaberlerFerdi Kadıoğlu sakat mı, kadroda neden yok? Arsenal maçında gözler onu arıyor!Ankara'da yollar ne zaman açılacak? 29 Ekim nedeniyle kapalı olan yollar gündeme geldi - HaberlerAnkara'da yollar ne zaman açılacak? 29 Ekim nedeniyle kapalı olan yollar gündeme geldiGebze'de çöken bina nerede? Enkaz altında kalanların kimlikleri belli oldu - HaberlerGebze'de çöken bina nerede? Enkaz altında kalanların kimlikleri belli olduDilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İbrahim Tatlıses'in kızı Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu! - HaberlerDilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İbrahim Tatlıses'in kızı Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...