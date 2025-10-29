Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hakem kadrosu belli oldu

Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hakem kadrosu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hakem kadrosu belli oldu
Antalya, Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası, Futbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmalarında heyecan bu kez Antalya’ya taşınıyor. Antalyaspor sahasında Bursaspor’u ağırlayacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Akdeniz ekibi hata yapmadan tur atlamayı hedefliyor. Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA NEREDE İZLENİR?

Antalyaspor ile Bursaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması, futbolseverler tarafından A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hakem kadrosu belli oldu - 1. Resim

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi olan Antalyaspor-Bursaspor maçı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Mücadele Antalya’da yer alan Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.

Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hakem kadrosu belli oldu - 2. Resim

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Kerem Kalkan yaparken, mücadelede Hakan Ülker dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk oyuncu eğitimlere başladı! Dünyanın ilk kadın samuraylarından olacakGebze'de çöken binanın kolonları mı kesildi? Eczanenin sahibi konuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuruluş Osman bitti mi, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu! - HaberlerKuruluş Osman bitti mi, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu!Ferdi Kadıoğlu sakat mı, kadroda neden yok? Arsenal maçında gözler onu arıyor! - HaberlerFerdi Kadıoğlu sakat mı, kadroda neden yok? Arsenal maçında gözler onu arıyor!Ankara'da yollar ne zaman açılacak? 29 Ekim nedeniyle kapalı olan yollar gündeme geldi - HaberlerAnkara'da yollar ne zaman açılacak? 29 Ekim nedeniyle kapalı olan yollar gündeme geldiGebze'de çöken bina nerede? Enkaz altında kalanların kimlikleri belli oldu - HaberlerGebze'de çöken bina nerede? Enkaz altında kalanların kimlikleri belli olduDilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İbrahim Tatlıses'in kızı Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu! - HaberlerDilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İbrahim Tatlıses'in kızı Survivor 2026 kadrosuna dahil oldu!Whatsapp neden açılmıyor bugün, çöktü mü? 29 Ekim 2025 Whatsapp Web erişim sorunu - HaberlerWhatsapp neden açılmıyor bugün, çöktü mü? 29 Ekim 2025 Whatsapp Web erişim sorunu
Sonraki Haber Yükleniyor...