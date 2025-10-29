Antalyaspor-Bursaspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Hakem kadrosu belli oldu

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA NEREDE İZLENİR?

Antalyaspor ile Bursaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşması, futbolseverler tarafından A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi olan Antalyaspor-Bursaspor maçı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Mücadele Antalya’da yer alan Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanacak.

ANTALYASPOR-BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Kerem Kalkan yaparken, mücadelede Hakan Ülker dördüncü hakem olarak görev alacak.