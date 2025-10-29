Ferdi Kadıoğlu sakat mı, kadroda neden yok? Arsenal maçında gözler onu arıyor!

Ferdi Kadıoğlu sakat mı, kadroda neden yok soruları gündemde yerini aldı. Arsenal-Brighton maçı öncesi muhtemel ilk 11'de yer almayan Milli futbolcumuzun maçta süre alıp alamayacağı merak konusu oldu.

FERDİ KADIOĞLU SAKAT MI?

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ayak parmağındaki bağ yırtığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı. Ameliyat geçiren oyuncu, tedavi sürecinde önemli aşama kaydetti ve en son 25 Ekim'deki Manchester United maçında ilk 11'de yer aldı.

FERDİ KADIOĞLU KADRODA NEDEN YOK?

Ferdi Kadıoğlu Arsenal-Brighton maçının muhtemel 11 maç kadrosunda yer almadı. Sağlık durumu iyi olan Milli futbolcunun Arsenal karşısında ilk 11’de yer alması beklenmiyor.

ARSENAL-BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası heyecanı bu akşam Emirates Stadyumu’nda yaşanacak. Arsenal ile Brighton arasında oynanacak karşılaşma 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.45’te başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.

ARSENAL-BRİGHTON MUHTEMEL 11

Arsenal: Arrizabalaga, White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly, Merino, Nørgaard, Nwaneri, Eze, Trossard ve Gyökeres

Brighton: Steele, Wieffer, Boscagli, Dunk, De Cuyper, Ayari, Milner, Minteh, Rutter, Gómez ve Kostoulas