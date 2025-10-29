Guatr ameliyatında büyük skandal! Doktorun ihmaliyle 1,5 yıldır konuşamıyor

Kayseri'de yaşayan 45 yaşındaki Gülhan Yıldırım, guatr hastalığından dolayı özel bir hastaneye başvurdu. Burada ameliyat edilen Yıldırım'ın iddiasına göre ameliyat sırasında ses teli kesildi. Gülhan Yıldırım, İl Hasta Hakları Kuruluna başvurarak şikayetçi oldu.

Yanlış ameliyatın ardından hayatı kararan mağdur kadın yaşadığı zorlukları anlattı. Yıldırım, "Benim guatrım 4 milimetre çapındaydı. Doktor hemen bir ameliyat gerçekleştirmemiz gerektiğini söyledi. Doktora güvenerek ameliyat oldum. Ameliyattan çıktıktan sonra sesimi kaybettim. Konuşamadığımda doktora sordum. Doktor bana 1 hafta veya 15 gün içerisinde sesimin tekrar düzeleceğini söyledi ve sürekli kortizon yüklediler. Her gittiğimde "1 aya, 3 aya tekrar gelecek sesin acele etme" diyerek beni oyaladılar. 22 Nisan 2024'te ameliyat oldum. Bir buçuk yılın sonunda hala sesim yok" dedi.

"ANNENİZİN SESİ BİRAZ KISIK OLSUN"

"6 ay kortizon kullandım" diyen kadın, "Bu durumu her dile getirdiğimde doktor benimle sürekli dalga geçerek "Ben seni zaten duyuyorum biraz sessiz kalsan ne olur sanki?" dedi. Çocuklarımla bile "Annenizin sesi biraz kısık olsun kısık olsa ne olacak kafanız rahatlar başınız ağrımaz" gibisinden sözler söyleyerek dalga geçti. Ben şu anda konuşamıyorum" dedi.

"SOSYAL HAYATIMI KAYBETTİM"

"Konuşurken nefes alamıyorum ve gitmediğim doktor kalmadı" diyen talihsiz kadın, "Ben en son gittiğim doktorda ses teli felci olduğumu anladım. Doktora tekrar gidip "Benim zaten ses teli felcim varmış" dediğimde doktor küfür etti. "Sesiniz gelecek" dedi ve 1 buçuk yıl oldu hala sesim yok. Çalışma hayatımı kaybettim, çocuklarımla iletişim kuramıyorum, sosyal hayatımı kaybettim. Biz kime güveneceğiz?" ifadelerini kullandı.

Durumundan şikayetçi olan kadın, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hastanenin benim masrafımı karşılamasını istiyorum ve ben sesimi kaybettiğim için benim ödediğim paranın geri ödenmesini istiyorum. Doktorun arkamda duracağı yerde hala beni oyalayarak istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz diyor ve hiçbir şey çıkmaz diyor. Benim sesim böyle mi kalacak? Ben kimseyle iletişim kuramıyorum. Kapalı alanlara giremiyorum, bulunamıyorum. Banyoda bile zor duruyorum. Burun kuruluğu, denge kaybı ve şu anda sol kulağım duymuyor."

"ŞİKAYET EDEBİLECEĞİZ YERLER VAR"

Mağdur kadını evinde ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bir arabayı tamir eden ustanın başka bir parçayı bozma ihtimali olduğu gibi doktorun da ameliyattan sonra hata yapma ihtimali var. Doktorlar meslek olarak çok üst bir segmentteler ama davranışları itibarıyla çok düşebiliyorlar. Bir hastayla ameliyattan sonra dalga geçmek, çocuklarının yanında alay etmek ve seviyesizlik yapmak da doktorlara has olabiliyormuş. Böyle yanlış ameliyattan sonra hastaya sahip çıkılmaması da hastanenin ayıbı. Doktorlar veya hastaneler ile ilgili bir sorun yaşadığınızda bunu şikâyet edebileceğiz yerler var. Hasta Hakları Kurulu var ve şikâyet ettikten sonra tazminatlarınızı da alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.