Arsenal-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

Arsenal-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

Arsenal-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı belli oldu. Dev karşılaşma için ise geri sayım başladı. Gözler milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun üstünde!

Arsenal-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı merak ediliyor. Arsenal, sahasında Brighton’ı konuk edecek. 29 Ekim Çarşamba akşamı Emirates Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta.

Arsenal-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? - 1. Resim

ARSENAL-BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası'ndaki Arsenal-Brighton maçı Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.

Arsenal-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? - 2. Resim

ARSENAL-BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Arsenal-Brighton karşılaşması 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.45’te başlayacak. Londra ekibi Emirates Stadyumu’nda taraftarı önünde sahaya çıkacak. 

Arsenal-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? - 3. Resim

FERDİ KADIOĞLU OYNAYACAK MI?

Ferdi Kadıoğlu’nun Arsenal-Brighton maçında ilk 11'de oynaması beklenmiyor. 

Arsenal-Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta, Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? - 4. Resim

ARSENAL-BRİGHTON MUHTEMEL 11

Arsenal: Arrizabalaga, White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly, Merino, Nørgaard, Nwaneri, Eze, Trossard, Gyökeres

Brighton: Steele, Wieffer, Boscagli, Dunk, De Cuyper, Ayari, Milner, Minteh, Rutter, Gómez, Kostoulas

