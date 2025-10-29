Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zeynep Sönmez, Chennai Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hindistan'da düzenlenen Chennai Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura adını yazdırdı.

WTA 250 seviyesindeki bir turnuvada ilk kez 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hindistan'da düzenlenen Chennai Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura adını yazdırdı.

Zeynep Sönmez, Hindistan'ın Chennai kentindeki turnuvada tek kadınlar kategorisinde Rus tenisçi Tatiana Prozorova'yı 7-5, 6-4 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Ay-yıldızlı tenisçi ikinci turda yarın Taylandlı tenisçi Lanlana Tararudee ile karşılaşacak.

