Volkan Demirel imza töreninde konuştu: Türkiye'nin bir numarası

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel için imza töreni düzenledi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki törende kulüp başkanı Mehmet Kaya da yer aldı.

Mehmet Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladığı açıklamasında "Cumhuriyetimizin 102. yılına denk gelen bu özel günde, anlamlı bir imzaya hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bütün basının huzurunda da bunu yapacağız. Doğum günüydü Volkan Hoca'nın iki gün önce. Güzel bir tarihe denk geldi." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Volkan Demirel ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak, "Cumhuriyetin parlayan yıldızı Gençlerbirliği Spor Kulübümüzün de 102. yılındayız ve bana bu imkanı verdikleri için hem başkanıma, hem yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği'ni dışarıdan çok iyi biliyordum ama içeriye girdikten sonra, bu tesisin kapısından girdikten sonra bir ruhu yansıttığını gerçekten iliklerime kadar hissettim. Hangi ruh bu? İlhan Cavcav ruhu. Rahmetli İlhan başkanımı buradan saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Ailesine de selamlarımı iletmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Demirel, oyun planına ilişkin soruya "Öncelikle Hüseyin Hocama teşekkür etmek istiyorum. Bu takımı 1. Lig'den buralara kadar taşıdı. Bugün bismillah diyeceğiz, çıkacağız, takımdaki arkadaşları tanıyacağız. Tanıdığım çok oyuncu var, hatta kardeşlerini bildiğim arkadaşlar var. Daha önce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız var. Benim Türk futboluna kattığım arkadaşlarımız var. İnşallah hep beraber istenilen yere gelmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi vermek için buradayız, hazırız." cevabını verdi.

Kırmızı-siyahlı kadronun iyi oyunculardan kurulu olduğunu dile getiren Demirel, şöyle devam etti:

"Biz de bu kadroyla, bu takımı ne kadar daha ileri taşıyabiliriz, ne kadar daha iyi işler yapabiliriz onu düşüneceğiz. İki üç gündür çok yoğun çalışıyorum, hem ben hem ekibim. Öncesinde de izlediğim kadarıyla fikrim vardı. Transfer dönemlerinde izlediğim, çok takip ettiğim oyuncular var. Elimde sihirli değnek yok. Kadroyu en iyi şekilde değerlendirip ona göre iyi bir oyun sergileyeceğiz. Çünkü puana ihtiyacımız var. İlk maçta da bunu inşallah alarak yolumuza devam edeceğiz. Ondan sonrasında artık sorunları çöze çöze ilerlemeye başlayacağız. Belki skor olarak istenilen yerde olunmadı ama oyuna baktığımda, ben bütün oynadığımız maçları izledim, son dakikada yenilen goller var, son dakikalarda kaçırdığımız goller var, son dakikada kaçırdığımız penaltı var. Aslında şu an 4-5 puan daha toplayabilecek bir takım vardı. İlk 5 haftayı saymıyorum, orada tabii ki transferlerin geç gelmesi etkiledi. Ama transferler geldikten sonra bir ivme gösteren Gençlerbirliği'ni hep beraber izledik. Biz şimdi zaten kadronun genişliğini ve kadrodaki oyuncuların yapısını bildiğimiz için buraya gelirken şunu da düşünerek geldik. Burada çok büyük bir aile var."

Kulübün altyapısına da değinen Demirel, yaklaşık 1500 futbolcu olduğunu vurgulayarak "1500 oyuncu demek, çok büyük bir futbol akademisi demek. Belki Türkiye'nin bir numaralı yeri bu anlamda. Bana göre başarı bir futbolcuya dokunmaktır. Bir futbolcuyu Türk futboluna kazandırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Törenin ardından Demirel'in iki gün önceki doğum günü için pasta kesildi ve Demirel, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.