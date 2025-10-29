Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Inter-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi?

Inter-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi?

- Güncelleme:
Inter-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11&#039;de mi?
talya Serie A’da 9. hafta heyecanı bu akşam Milano’da yaşanacak. Ligde zirve yarışını sürdürmek isteyen Inter, evinde Fiorentina’yı konuk edecek. Inter-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi olacak netlik kazanmaya başladı!

INTER-FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milano’daki Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak Inter-Fiorentina maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara getirilecek.

Inter-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? - 1. Resim

INTER-FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Haftanın dikkat çeken mücadelesi olan Inter-Fiorentina maçı bu akşam 22.45’te başlayacak. Ev sahibi Inter geçtiğimiz hafta Napoli karşısında aldığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak liderlik yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor. Konuk ekip Fiorentina ise düşme hattından uzaklaşmak için sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Inter-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? - 2. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Bu akşamki Inter-Fiorentina maçında Çalhanoğlu’nun ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Inter-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi? - 3. Resim

INTER-FİORENTİNA MUHTEMEL 11

Inter: J. Martínez, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco, Bonny, Lautaro Martínez

Fiorentina: De Gea, Pongračić, Marí, Ranieri, Dodô, Mandragora, Caviglia, Fagioli, Gosens, Kean, Guðmundsson

