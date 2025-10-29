Inter-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de mi?

INTER-FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milano’daki Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak Inter-Fiorentina maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak ekranlara getirilecek.

INTER-FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Haftanın dikkat çeken mücadelesi olan Inter-Fiorentina maçı bu akşam 22.45’te başlayacak. Ev sahibi Inter geçtiğimiz hafta Napoli karşısında aldığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak liderlik yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor. Konuk ekip Fiorentina ise düşme hattından uzaklaşmak için sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Bu akşamki Inter-Fiorentina maçında Çalhanoğlu’nun ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

INTER-FİORENTİNA MUHTEMEL 11

Inter: J. Martínez, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Sučić, Dimarco, Bonny, Lautaro Martínez

Fiorentina: De Gea, Pongračić, Marí, Ranieri, Dodô, Mandragora, Caviglia, Fagioli, Gosens, Kean, Guðmundsson