Türkiye - Kosova maçında korku dolu anlar: Hakem Michalina Diakow bir anda yere yığıldı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova'yı İzmir'de ağırladığı maç öncesi seremonide Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow, bir anda yere yığılırken korku dolu anlar yaşandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova'yı İzmir'de ağırladığı maç öncesi seremonide korku dolu anlar yaşandı. Maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow aniden yere yığıldı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçı öncesi orta hakem baygınlık geçirdi.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Türk milli marşı okunurken maçın orta hakemi Michalina Diakow, bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Diakow, diğer hakemlerle soyunma odasına gitti.

DÖRDÜNCÜ HAKEM OLARAK DEVAM ETTİ

Baygınlık geçiren Diakow, maça 4. hakem olarak devam etti. Mücadelenin orta hakemliğini ise Miriama Bockova sürdürdü. 

