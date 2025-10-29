Fed faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim'de gerçekleşen toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti.

Fed böylece bu sene ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi.

NEREDEYSE YÜZDE 100'LÜK İHTİMAL VERİLİYORDU

FED Başkanı Jerome Powell bir basın toplantısı yapacak.

Piyasalar, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) art arda ikinci kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına neredeyse yüzde 100 olasılık veriyordu.

Fed ayrıca, 1 Aralık itibarıyla bilanço küçültme politikasını sonlandıracağını duyurdu. Bankanın bilançosu, Covid-19 pandemisinin ilk günlerinde hızla büyümüş ve son yıllarda kademeli olarak azaltılmıştı.

Detaylar geliyor...