Fed'in faiz indirimi sonrası altın neden geriledi? 2 sebebi var

EKONOMİ SERVİSİ- Altın fiyatları 2025 yılına hızlı başladı. Rekor üstüne rekor kıran altın dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde rekor tazeledi. Gram altın 4.917 lirayla, ons altın ise 3.707 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI ALTINDA SÜRPRİZ

Küresel piyasaların yakından takip ettiği Fed faiz kararı dün akşam 21.00'de açıklandı. Fed, faizi beklenti doğrultusunda 25 baz puan indirdi. Böylece 2025'in ilk faiz indirimi gerçekleşirken, karar sonrası gözlerin çevrildiği altında bir sürpriz oldu.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Fed'in faiz indirimi sonrası altın fiyatlarında geri çekilme başladı. Herkes faiz indirimiyle yükselişin daha da hızlanmasını beklerken tam tersi bir gelişme yaşandı. Peki Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları neden geriledi?

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN 2 NEDENİ BULUNUYOR

Altın fiyatlarının gerilemesinde 2 neden öne çıkıyor. Bunlardan ilki Fed'in faiz indirim beklentisinin uzun bir süredir var olması. Bu nedenle piyasa faiz indirimini çoktan fiyatladı ve altın sert yükselişlerle rekor kırdı. Faiz kararı sonrası kar satışları da gelince altında geri çekilme başladı.

Diğer neden ise faiz indirimi sonrası ekonomideki canlanma beklentisinin desteklenmesi. İndirimle birlikte yatırımcılar kripto gibi daha riskli varlıklara geçmeye başladı. Bu iki etmen altının bir düzeltme yapmasına neden oldu.