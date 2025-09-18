Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fed'in faiz indirimi sonrası altın neden geriledi? 2 sebebi var

Fed'in faiz indirimi sonrası altın neden geriledi? 2 sebebi var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fed&#039;in faiz indirimi sonrası altın neden geriledi? 2 sebebi var
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası'nın dün akşam faiz indirimine gitmesinin ardından altın fiyatlarında sürpriz bir gelişme yaşandı. İndirimle daha da yükselmesi beklenen altın geri çekildi. Peki Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları neden geriledi? Bunun 2 nedeni bulunuyor. İşte detaylar...

EKONOMİ SERVİSİ- Altın fiyatları 2025 yılına hızlı başladı. Rekor üstüne rekor kıran altın dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde rekor tazeledi. Gram altın 4.917 lirayla, ons altın ise 3.707 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI ALTINDA SÜRPRİZ 

Küresel piyasaların yakından takip ettiği Fed faiz kararı dün akşam 21.00'de açıklandı. Fed, faizi beklenti doğrultusunda 25 baz puan indirdi. Böylece 2025'in ilk faiz indirimi gerçekleşirken, karar sonrası gözlerin çevrildiği altında bir sürpriz oldu.

Fed'in faiz indirimi sonrası altın neden geriledi? 2 sebebi var - 1. Resim

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Fed'in faiz indirimi sonrası altın fiyatlarında geri çekilme başladı. Herkes faiz indirimiyle yükselişin daha da hızlanmasını beklerken tam tersi bir gelişme yaşandı. Peki Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları neden geriledi? 

Fed'in faiz indirimi sonrası altın neden geriledi? 2 sebebi var - 2. Resim

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN 2 NEDENİ BULUNUYOR

Altın fiyatlarının gerilemesinde 2 neden öne çıkıyor. Bunlardan ilki Fed'in faiz indirim beklentisinin uzun bir süredir var olması. Bu nedenle piyasa faiz indirimini çoktan fiyatladı ve altın sert yükselişlerle rekor kırdı. Faiz kararı sonrası kar satışları da gelince altında geri çekilme başladı. 

Diğer neden ise faiz indirimi sonrası ekonomideki canlanma beklentisinin desteklenmesi. İndirimle birlikte yatırımcılar kripto gibi daha riskli varlıklara geçmeye başladı. Bu iki etmen altının bir düzeltme yapmasına neden oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

FIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Milli Takım'ın yeri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Ekonomiİngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladıTarih belli oldu, benzine zam geliyor! Litresi 56 lirayı aşacak - EkonomiTarih belli oldu, benzine zam geliyor!Tokat'ta üzüm hasadı başladı! Verim bu yıl yüzde 80 düştü, tarla fiyatı bile cep yakıyor - EkonomiÜzümde verim yüzde 80 düştü! Tarla fiyatı bile cep yakıyorAraç kredisi faizinde indirim! 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? - EkonomiTaşıt kredisi faizinde indirim!Merkez Bankası açıkladı! İşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç - Ekonomiİşte Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borçTES'le ikinci emeklilik şansı! İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili merak edilenler - Ekonomiİşte TES'le ilgili merak edilenler
Sonraki Haber Yükleniyor...