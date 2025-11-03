Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afganistan'daki 6,3'lük depremde can kayıpları var!

Afganistan'daki 6,3'lük depremde can kayıpları var!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afganistan'ın kuzeyinde dün 6,3 büyüklüğünde deprem oldu. Yıkılan yerlerde kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gelen ilk bilgilere göre depremde 5 kişi öldü, 143 kişi yaralandı.

Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde meydana gelen depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğu belirtildi.

5 ÖLÜ 143 YARALI VAR

Açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AFGANİSTAN'DAKİ ŞİDDETLİ DEPREMLER

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

USGS, 2 Eylül'de yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kahve severler dikkat, marka tüm ürünlerini toplatıyor! İçinden mantar özü çıktı...
