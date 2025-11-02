Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya beşik gibi! Filipinler 5.5'lik depremle sarsıldı

Dünya beşik gibi! Filipinler 5.5'lik depremle sarsıldı

Filipinler’de 5.5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler’e bağlı Negros Adası’nda deprem meydana geldi.

FİLİPİNLER'DE 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 5.5 büyüklüğünde olduğunu belirterek, depremin adada bulunan Mabinay kentinin 13 kilometre güneybatısında yaklaşık 142 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

