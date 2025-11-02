Dünya beşik gibi! Filipinler 5.5'lik depremle sarsıldı
Filipinler’de 5.5 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.
Filipinler’e bağlı Negros Adası’nda deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 5.5 büyüklüğünde olduğunu belirterek, depremin adada bulunan Mabinay kentinin 13 kilometre güneybatısında yaklaşık 142 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.
