Bursa'da olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangında çöken tavanı son anda fark etti. Ekiplerin dikkati sayesinde muhtemel faciadan dönülürken, o anlar kamera tarafından görüntülendi.

Gece saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri ölümden döndü! Yangında tavan çöktü

TAVAN ÇÖKTÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun duman ve alevlere rağmen daireye girdi. Söndürme çalışmaları sırasında yangının etkisiyle tavanın bir bölümünün çökmesi korku dolu anlar yaşattı. Ancak ekiplerin dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

