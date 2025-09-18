FED sonrası altın zirveden döndü! Şimdi ne olacak?

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ -ABD Merkez Bankasının, beklentilere paralel olarak gerçekleşen kritik faiz kararının ardından, altın fiyatlarında sınırlı da olsa kâr satışları yaşandı. Dünkü işlemlerde en yüksek 3.707 doları gören ve rekor kıran ons fiyatı, günü %-0,81 değer kaybı ile 3.660 dolardan tamamladı. FED sonrası ilk işlem gününde de ons fiyatı 3.658 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

İlgili Haber Fed faiz kararı sonrası New York borsasında son durum ne?

18 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN

Gram altın fiyatı da dünkü işlemlerde en yüksek 4.917 TL’yi görerek zirve yenilemişti. 18 Eylül 2025 gram altın fiyatı ise 4.858 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı sabah saatlerinde 5.010 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 8.170 TL’den gerçekleşiyor.

FED'DEN GELEN MESAJLAR...

ABD Merkez Bankası, beklenti dahilinde 0,25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Aynı zamanda ekim ve aralık toplantıları için de çeyrek puanlık indirim sinyali verdi.

FED’in dün açıklanan son ekonomik projeksiyonlarından gelen bazı sinyaller ise kafaları karıştırdı. Her ne kadar bu yıl 2 faiz indirimi daha öngörülse de 2026’nın tamamında sadece 1 faiz indirimi beklentisi öne çıktı.

Büyüme beklentisi %1,4’ten %1,6’ya revize edilirken, enflasyon tahmini %3,1 seviyesinde korundu. Bu tabloda enflasyon, %2 hedefinin oldukça üzerinde kalmayı sürdürüyor.

ALTIN TAMAM MI DEVAM MI?

Parasal genişlemenin bir şekilde sürecek olması, enflasyonist baskıların devamı ve mevcut jeopolitik risklerin bir araya gelmesinin, altının değer kazanması için destekleyici ortam oluşturduğuna çekiliyor.

Analistler, “Dolayısıyla FED sonrası altın fiyatındaki düşüş, son dönemde rekor seviyelere ulaşılmasının ardından teknik bir konsolidasyonu temsil ediyor olabilir. İleriye dönük gevşek para politikası yönlendirmesi ise altın açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Değerli metallerin, parasal gevşemelerden faydalandığı biliniyor. Düşük faiz oranları, getiri sağlamayan altının fırsat maliyetini azaltarak cazibesini artırıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Son olarak Deutsche Bank, 2026'da ons altın için ortalama 4 bin dolar beklentisini öne sürmüştü.

EKONOMİK VERİLER KRİTİK

ABD'de açıklanan son ekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık yüzde 0,4 ve yıllık bazda da yüzde 2,9 artmıştı. FED’in dikkate aldığı diğer önemli veri olan tarım dışı istihdam ise ağustosta sadece 22 bin kişi artışla beklentilerin oldukça altında kalmış, işsizlik oranı yüzde 4,3'e çıkmıştı. ​​​​​​​

Yüksek enflasyon ve zayıf istihdam kıskacında kalan FED üyelerinin, 2026’daki faiz indirimlerinin boyutuna dair görüş ayrılığı yaşaması, bundan sonraki süreçte açıklanacak verilerin de önemini artırdı.