Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı

ABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde polis memurlarına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis öldü, 2’si ağır yaralandı. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi. Vali Josh Shapiro, ölen polisler için bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

ABD’de bir kez daha polis memurlarını hedef alan silahlı saldırı yaşandı. Pensilvanya eyaletinin York County bölgesinde gerçekleşen olayda, görevde olan polisler kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın ateşiyle karşı karşıya kaldı.

Yerel saatle öğleden sonra 14.00 civarında meydana gelen saldırıda, 3 polis memuru ölürken, 2’si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı - 1. Resim

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pensilvanya Eyalet Polisi Komiseri Christopher Paris, saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olay sonrası bölgedeki okullara güvenlik amacıyla sığınma uyarısı yapıldı, ancak kısa sürede halk için aktif bir tehdit olmadığı bildirildi.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, saldırı sonrası olay yerine gelerek ölen polislerin ailelerine taziyelerini iletti. Shapiro, "Bu bölgeye, bu eyalete, bu ülkeye hizmet etmiş üç değerli insan hayatını kaybettiği için çok üzgünüz. Bu tür şiddet olayları kabul edilemez. Toplum olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, hayatını kaybeden polislerin anısına eyaletteki bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

ABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı - 2. Resim

KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ekiplerinin olaya müdahale için bölgeye gönderildiğini bildirdi. Kolluk kuvvetlerine yönelik şiddeti kınayan Bondi, hayatını kaybeden polisler için dua çağrısında bulundu. FBI Direktörü Kash Patel ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, FBI’ın olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Dualarımız ölen polis memurları, aileleri ve tüm York County için" dedi.

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul dahil birçok kente kritik uyarı! Meteoroloji 'sarı kod' verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump, kral sofrasında! Windsor Kalesi’nde İngiltere-ABD zirvesi - DünyaTrump, kral sofrasında! Windsor'da İngiltere-ABD zirvesiDürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor! ABD'nin barış reçetesini de yırttılar - DünyaDürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor!Filistin için bir araya geldiler: Dünyaca ünlü isimlerden ortak çağrı - DünyaDünyaca ünlü isimlerden ortak çağrıŞara'dan İsrail'le anlaşma için kritik mesaj! 'ABD Şam'a baskı yapıyor' iddialarına cevap - Dünya'ABD Şam'a baskı yapıyor' iddialarına cevapİngiliz basını tarih vererek duyurdu! İngiltere Filistin'i tanıyacak - Dünyaİngiltere Filistin'i tanıyacakABD'de saldırı! Pensilvanya'da çok sayıda polis memuru vuruldu - DünyaÇok sayıda polis memuru vuruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...