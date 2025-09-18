ABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı

ABD’de bir kez daha polis memurlarını hedef alan silahlı saldırı yaşandı. Pensilvanya eyaletinin York County bölgesinde gerçekleşen olayda, görevde olan polisler kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırganın ateşiyle karşı karşıya kaldı.

Yerel saatle öğleden sonra 14.00 civarında meydana gelen saldırıda, 3 polis memuru ölürken, 2’si ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pensilvanya Eyalet Polisi Komiseri Christopher Paris, saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olay sonrası bölgedeki okullara güvenlik amacıyla sığınma uyarısı yapıldı, ancak kısa sürede halk için aktif bir tehdit olmadığı bildirildi.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, saldırı sonrası olay yerine gelerek ölen polislerin ailelerine taziyelerini iletti. Shapiro, "Bu bölgeye, bu eyalete, bu ülkeye hizmet etmiş üç değerli insan hayatını kaybettiği için çok üzgünüz. Bu tür şiddet olayları kabul edilemez. Toplum olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, hayatını kaybeden polislerin anısına eyaletteki bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ekiplerinin olaya müdahale için bölgeye gönderildiğini bildirdi. Kolluk kuvvetlerine yönelik şiddeti kınayan Bondi, hayatını kaybeden polisler için dua çağrısında bulundu. FBI Direktörü Kash Patel ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, FBI’ın olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Dualarımız ölen polis memurları, aileleri ve tüm York County için" dedi.

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.