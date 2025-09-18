Fed faiz kararı sonrası New York borsasında son durum ne?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17 Eylül 2025'te açıkladığı faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Peki, Fed’in faiz indirimi sonrası New York borsasında son durum ne oldu, yatırımcılar hangi trendleri takip ediyor?
New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 17 Eylül 2025 tarihinde açıkladığı faiz kararı sonrası günü karışık seyirle tamamladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 4,00-4,25 aralığına çekti. Peki, Fed faiz kararı sonrası New York borsasında son durum ne?
Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,57 artışla 46.018,32 puana yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalarak 6.600,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 düşüşle 22.261,33 puana geriledi.
Fed’in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararlar, yatırımcıların kısa vadeli trendleri takip etmesini ve piyasalarda karışık bir seyir oluşmasını sağladı.
Yatırımcılar, faiz indiriminin hisse senetleri, altın ve dolar üzerindeki etkilerini yakından izliyor. Fed kararının ardından küresel piyasalarda da hareketlilik gözlemlendi.