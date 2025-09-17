Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fed faiz kararı sonrası piyasalarda son durum: Altın, dolar, euro, Bitcoin ve petrol ne kadar oldu?

17 Eylül 2025
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025 yılında bir ilke imza attı. Fed'in 17 Eylül 2025 tarihinde açıkladığı faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Altın, dolar, euro, Bitcoin ve petrolde son durum merak edildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 17 Eylül 2025 tarihinde açıkladığı faiz kararının hemen ardından piyasalardaki son durum merak edildi. Fed'in son dakika kararı sonrası küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı.

Yatırımcıların yakından takip ettiği karar, "Altın, dolar, euro, Bitcoin ve petrol ne kadar oldu?" sorularını gündeme getirdi.

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılında bir ilke imza atarak faiz indirimine gitti. Yılın altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,00-4,25 aralığına çekti.

Saat 21.00'de açıklanan kararla birlikte piyasalarda hem yukarı hem de aşağı yönlü hareketlilikler yaşanmaya başladı.

ALTIN, DOLAR, EURO VE BİTCOİN VE PETROLDE SON DURUM

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından küresel piyasalarda altın, dolar, euro, Bitcoin ve petrolde son durum şöyle:

  • Gram altın fiyatı 4 bin 917 TL'den işlem görüyor. Ons altında ise işlemler 3.685 dolara yakın bir seyir izliyor.
  • Dolar, bir miktar düşüş yaşayarak 41,26 lira civarında seyrediyor.
  • Euro, Fed kararının ardından yükselişe geçerek 49 TL seviyesinin üzerine ilerliyor.
  • Kararla birlikte yeniden yükselişe geçen Bitcoin, 116 bin doların üzerinde bir seyir izliyor.
  • Brent petrolün varil fiyatı 68,04 dolardan işlem görüyor.

