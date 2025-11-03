Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kahve severler dikkat, marka tüm ürünlerini toplatıyor! İçinden mantar özü çıktı...

Kahve severler dikkat, marka tüm ürünlerini toplatıyor! İçinden mantar özü çıktı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahve severler dikkat, marka tüm ürünlerini toplatıyor! İçinden mantar özü çıktı...
Kahve, Gıda Güvenliği, Mantar, Sağlık, Yasak, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), bir kahve markasının içerisinde güvenlik onayı olmayan Agaricus Bisporus (mantar özü) tespit edilmesi üzerine tüm faaliyetlerini yasakladı. Ünlü markaya ait kahvelerin toplatılmasına karar verildi.Tüketicilere ise ciddi uyarılar yapıldı.

Brezilya Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), Cafellow markasına ait 'Fellow Criativo' isimli toz kahve ürünü hakkında kapsamlı bir yasak kararı getirdi. Söz konusu karar, ürünün üretimi, dağıtımı, ticarileştirilmesi, reklamı ve kullanımını kapsamakta olup, geçtiğimiz günlerde resmen duyuruldu. 

KAHVENİN İÇİNDEN MANTAR ÖZÜ ÇIKTI

Yasağın sebebi ürünün içeriğinde Agaricus Bisporus mantarının özünün bulunması oldu. ANVISA, bu bileşenin gıda maddelerinde kullanımı için henüz güvenlik değerlendirmesinin yapılmamış olduğunu ve onaylanmadığını belirtti. 

ÜRENLER TOPLATILDI, SATIŞLARI YASAKLANDI

Bununla birlikte, kahve markasının tanıtım faaliyetlerinde 'insülini kontrol ettiği ve kolesterolü düşürdüğü' yönünde bilimsel dayanağı olmayan iddialarda bulunduğu tespit edildiğinden kahvenin satışı yasaklandı ve hakkında derhal piyasadan toplatılması kararı verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trump savaşa girecek mi? Çok net konuştu: Sayılı günleri kaldıAfganistan'daki 6,3'lük depremde can kayıpları var!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın fiyatlarında dip görüldü mü? Ons ve gramda yeni hafta nasıl başladı?  - EkonomiAltın fiyatlarında dip görüldü mü?İstihdamdan eğitime... Hükûmet düğmeye bastı, gurbetçiye destek yağacak! - EkonomiHükûmet düğmeye bastı, destek yağacak!Ayvalık’ta doğup İspanyol oluyor! Dökme zeytinyağımız İspanya markası gibi satıldı - EkonomiAyvalık’ta doğup İspanyol oluyor!450 bin hektarda toplulaştırma! Tarım arazileri korunuyor - Ekonomi450 bin hektarda toplulaştırma! Tarım arazileri korunuyorİstihdamın yeni adresi! Savunma sektöründe çalışan sayısı 100 bini geçti - EkonomiSavunma sektöründe çalışan sayısı 100 bini geçtiTürk sepeti daha pahalı! Alışverişte Avrupa’ya fark attık - EkonomiTürk sepeti daha pahalı!
Sonraki Haber Yükleniyor...