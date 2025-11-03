Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şantiyede kan aktı! Karnından vuruldu, polisi görünce 'ben yaptım' dedi...

Şantiyede kan aktı! Karnından vuruldu, polisi görünce 'ben yaptım' dedi...

Güncelleme:
Malatya'da çalıştığı şantiyede silahla vurulmuş halde bulunan tesisat ustası apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaralı usta polis verdiği ifadede olayı kendinin gerçekleştirdiğini söyledi ama olay yerinde ne silah bulundu, ne de boş kovan...

Olay, saat 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir şantiyede tesisat ustası olarak çalışan 24 yaşındaki N.K., arkadaşları tarafından karın bölgesinden silahla vurulmuş halde bulundu.

Şantiyede kan aktı! Karnından vuruldu, polisi görünce 'ben yaptım' dedi... - 1. Resim

POLİSE 'BEN YAPTIM' DEDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçi Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. 

Şantiyede kan aktı! Karnından vuruldu, polisi görünce 'ben yaptım' dedi... - 2. Resim

NE SİLAH VAR NE BOŞ KOVAN

Şantiyede inceleme yapan ekipler herhangi bir silah ve boş kovan görmedi.  Olayla ilgili inceleme sürüyor.

