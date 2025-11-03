Şantiyede kan aktı! Karnından vuruldu, polisi görünce 'ben yaptım' dedi...

Olay, saat 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir şantiyede tesisat ustası olarak çalışan 24 yaşındaki N.K., arkadaşları tarafından karın bölgesinden silahla vurulmuş halde bulundu.

POLİSE 'BEN YAPTIM' DEDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı işçi Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

NE SİLAH VAR NE BOŞ KOVAN

Şantiyede inceleme yapan ekipler herhangi bir silah ve boş kovan görmedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.