Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > TİGEM ihale ile yüzlerce keçi satacak

TİGEM ihale ile yüzlerce keçi satacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TİGEM ihale ile yüzlerce keçi satacak
TİGEM, İhale, Keçi, Küçükbaş Hayvan, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, küçükbaş hayvan ihalesi açtı. 17 Kasım'da yapılacak ihale de 350 keçi satılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 350 reforme keçi satmak üzere ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 20 teke, 105 keçi ile 155 erkek ve 70 dişi çebiç olmak üzere 350 reforme keçi, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İHALE 17 KASIM'DA 

Tiftik ırkı keçilerin satılacağı ihale, açık artırma usulüyle 17 Kasım saat 14.00'te işletmenin ihale salonunda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Emeklilikte yeni devrim gibi yeni dönem! Uzun çalışana yüksek maaş dönemi başlıyorBugün kimin maçı var, saat kaçta? 3 Kasım karşılaşmalar listesi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konut yatırımcısı bu şehirleri tercih etti! Satışların en çok ve en az arttığı iller - EkonomiKonut yatırımcısı bu şehirleri tercih etti'Kurasız' ve 'özel hac' tuzağına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 4 firmaya ceza yağdı - Ekonomi'Kurasız ve özel hac' yalanına ceza yağdı!Borsa 10 ayda %11 prim yaptı! 12 hissede yükseliş %100’ü aştı - Ekonomi12 hissede yükseliş %100’ü aştıEmeklilikte yeni devrim gibi yeni dönem! Uzun çalışana yüksek maaş dönemi başlıyor - EkonomiEmeklilikte devrim! Yeni dönem yoldaKahve severler dikkat, marka tüm ürünlerini toplatıyor! İçinden mantar özü çıktı... - EkonomiKahve severler dikkat, tüm ürünler toplatılıyor!Altın fiyatlarında dip görüldü mü? Ons ve gramda yeni hafta nasıl başladı?  - EkonomiAltın fiyatlarında dip görüldü mü?
Sonraki Haber Yükleniyor...