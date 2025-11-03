Muş'ta 5 aracı pert eden alkollü sürücü kaçtı
Muş'ta alkollü olduğu iddia edilen ticari araç sürücüsü, park halindeki beş otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Kaza, Tapu Kadastro Müdürlüğü arkasında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, park halindeki araçlara çarptıktan sonra kısa süreliğine durdu. Araçtan inmeye çalıştığı sırada yere düşen sürücü, ardından tekrar araca binerek bölgeden uzaklaştı.
LASTİKLERİ PATLAK GİTMİŞ
Tanıklar, ticari aracın lastiklerinin patladığını ve jantlar üzerinde ilerlediğini belirtti.
POLİS HER YERDE KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
