Koray Aydın CHP yolunda! Ankara kulislerinde şimdi bu iddia dolaşıyor

BERAT TEMİZ ANKARA - Bir süredir Anahtar Parti ile görüşmeler gerçekleştiren ve kendisine yapılan teklifi kabul etmeyen Koray Aydın’ın buna karşın CHP yönetimiyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor.

Gelecek dönemde de aktif siyasete devam etmek isteyen Aydın’ın yakın çevresine “CHP’ye geçersem tepki çeker miyim?” diye sorduğu öğrenildi.

BAZI İSİMLER SICAK BAKMIYOR

Ancak son dönemde Ümit Dikbayır ve Adnan Beker gibi milliyetçi isimlere rozet takan CHP’de bazı isimlerin Aydın’ın transferine sıcak bakmadığı ve karşı çıktığı belirtiliyor.

Koray Aydın’ın katılımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği iddia ediliyor. Öte yandan Aydın, CHP’ye katılırsa, İyi Parti listelerinden Meclis’e girip CHP’ye geçen 8’inci milletvekili olacak.