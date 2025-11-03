Türk askerinin Gazze görevi netleşiyor! İsrail engel olamayacak

AKİF BÜLBÜL ANKARA - Türkiye’nin, Gazze’de asker bulundurmasının önemine dikkat çeken güvenlik kaynakları, arama-kurtarma, istihkam askerlerinden oluşan birlik göndermenin düşünüldüğünü belirterek, muharip birlik gönderilmesinin planlanmadığını söyledi. Gazetemize Gazze’deki son gelişmeleri değerlendiren güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiler şöyle:

GÜVENLİK, BÖLGE ÜLKELERİNDEN

Gazze’ye uluslararası güç gönderilmesi ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Bu hafta içinde netleşmesini bekliyoruz. Türkiye, ateşkesin mimarlarından biri olarak mutlaka Gazze’ye gitmeli. Arama-kurtarma birlikleri, istihkam birlikleri göndermeyi düşünüyoruz. Daha önce Lübnan’da yaptığımız gibi çalışmalara katkı sağlayabilecek unsurlarla veya gözlemci askerlerle orada olmak istiyoruz. Muharip olmayan birliklerle gidebiliriz. Bunların güvenliğini sağlamak üzere belki muharip asker gidebilir ama çok uluslu bir birlik kurulup güvenlik kısmının yine Mısır, Pakistan, Azerbaycan gibi ülkelere verilmesi daha muhtemel gözüküyor. Gözlemci olarak birkaç üst rütbeli subay da göndereceğiz.

Türkiye, bölgede, sadece barış ve istikrar sağlanmasının peşinde. Gazze’deki zulmün, katliamın bitirilmesi için çalışıyor. Bu açıdan Gazze’de askerlerimizin, subaylarımızın bulunması çok önemli. İsrail, ABD’nin etkisiyle bir şekilde Türk askerinin yer almasına razı kalacaktır.

NETANYAHU, 'OYUN' PEŞİNDE!

İsrail’in niyeti belli. Netanyahu bölgede çok büyük bir oyun oynamaya çalıştı. Oynadığı bu oyunun altında kalma riski de yükseliyor. Onun derdi şu anda maksimum fayda elde etmek. Oyununu ona göre oynuyor. Anlaşma yapıldığında “İsrail, rehinelerini aldıktan sonra tekrar saldırır mı?” endişesi vardı. İsrail ateşkese rağmen yine saldırılarına devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu saldırılara uzun süre müsaade etmeyecektir. Gazze Sivil Asker Koordinasyon Merkezi’ne bazı ülkeler asker göndermeye başladı. Bunlar koordinasyondan sorumlu olacağı için üst düzey askerler.