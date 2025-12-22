Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışlı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar İstanbul'da "vapur seferleri iptal mi" araştırıyor. Bu kapsamda İDO ve BUDO seferleri de sorgulanmaya başladı. 22 Aralık iptal olan vapur ve feribot seferleri araştırılıyor.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava nedeniyle 22 Aralık iptal vapur seferleri sorgulanıyor. Yağışlı havanının Marmara Bölgesi'nde etkili olması nedeniyle İDO ve BUDO iptal seferleri seyahat planları yapan vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

22 Aralık 2025 Pazartesi günü Şehir Hatları'nda herhangi bir iptal vapur seferi duyurusu bulunmuyor. Gün boyunca İstanbul'da etkili olan yağışlı hava nedeniyle Şehir Hatları ve feribot seferlerinin resmi sayfaları kontrol edilerek iptal seferlerin kontrol edilmesi öneriliyor.

Vapur seferleri iptal mi? 22 Aralık iptal olan seferler (Şehir Hatları, İDO, BUDO)

22 ARALIK İDO VE BUDO İPTAL SEFERLER

Bugün, İDO ve BUDO'dan gelen iptal seferler duyurusu bulunmuyor. İDO'nun son iptal seferler duyurusu 1 Ocak 2026'da 07.00, 07.15, 07.45 ve 08.00 seferlerini kapsarken 22 Aralık Pazartesi gününe özel iptal sefer uygulaması bulunmadı. Öte yandan bu hatlardan seyahat edecek vatandaşların, son duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmesi öneriliyor.

