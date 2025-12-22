Dilekçe Komisyonuna gelen talepler: Haftada 4 gün mesai olsun. Çocuk, 5 yaşına gelene kadar ebeveynden biri evden çalışsın...

TBMM Dilekçe Komisyonunda vatandaşlardan gelen çok sayıda dilekçe karara bağlandı. Komisyonun 28. Dönem 3. Yasama Yılı’na ait son karar cetvelinden derlenen bilgilere göre, iletilen başvurular arasında askerlik, engelli hakları, çalışma hayatı, çevre ve tüketici güvenliğine ilişkin çok sayıda yeni yasal düzenleme talebi yer aldı. Komisyona sunulan dilekçelerden birinde, askerliğini yapmamış evli kişilerin askerlik hizmetini ikamet ettikleri ilçe ya da yakın bir kışlada yapabilmesi ve bu süre boyunca en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması talep edildi. Ayrıca uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik talepler de komisyona iletilen dilekçeler arasında yer aldı.

MECLİS’E ÇOCUK TEKLİFİ

Çalışma hayatına ilişkin başvurularda ise haftada dört gün çalışma sistemine geçilmesi, çalışan kadınların çalışma saatlerinin kısaltılması, çocuklar beş yaşına gelene kadar ebeveynlerden birinin uzaktan çalışabilmesine imkân tanınması ve doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması yönünde düzenleme yapılması istendi. Bazı dilekçelerde, 2025 yılı içinde doğum yapan annelerin de yapılacak düzenlemelerden yararlanması talep edildi.

Komisyona iletilen dilekçelerde engelli bireylerin haklarına ilişkin talepler de yer aldı. Başvurularda, anayasadaki “özürlüler” ibaresinin “engelliler” olarak değiştirilmesi, engelli bireylere yönelik anayasada daha kapsamlı hükümlere yer verilmesi istendi.

AÇIK ALANLARDA SİGARA YASAKLANSIN

Bazı başvurularda, tehlike arz eden ırk köpeklerin beslenmesine yönelik cezaların artırılması, çevreyi kirletme ve sigara içme yasağına ilişkin daha caydırıcı düzenlemeler yapılması istendi. Kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilmesinin kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması talebi de komisyona iletilen dilekçeler arasında yer aldı. İncelemelerde, bu taleplerin hayata geçirilebilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Komisyona gelen toplam 27 bin 530 başvurunun yüzde 85’i e-Dilekçe şeklinde gerçekleşirken, yüzde 75’i erkeklerden, yüzde 25’i kadınlardan geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası