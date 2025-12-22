Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, olası bir Marmara depreminde 350-400 milyar dolarlık ekonomik kaybın ortaya çıkabileceğini, bunun yalnızca 35 milyar dolarlık bölümünün sigortalı olduğunu vurguladı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün kasım ayı sonunda prim üretiminin 1 trilyon liranın üzerinde olduğunu belirterek “Bu yılı 1,2 trilyon liranın üzerinde bir prim üretimiyle tamamlamış olacağız. Bu da aslında 2025’te yüzde 40’ın üzerinde bir prim büyümesine denk geliyor” dedi.

Gülen, depremlerin yol açtığı ekonomik kaybın 105 milyar dolar olduğunu, 100 milyar dolarını kamunun karşılandığını ve bugüne kadar ise 90 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını ifade ederek, kaybın sadece 5-6 milyar dolarlık kısmının sigorta sektörü tarafından ödendiğini söyledi.

"EKONOMİK KAYIP 350-400 MİLYAR DOLARLIK OLUR"

Gülen, olası bir Marmara depreminde söz konusu kaybın 4 katı bir hasar meydana gelebileceğini belirterek, şunları kaydetti: 350-400 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp ortaya çıkacak. Bunun bugün sigortalanmış kısmı sadece 35 milyar dolar. Marmara depreminde Türkiye ekonomisinin en az zararla ayrılmasının çözümü sigorta sektörünü büyütmekten geçecektir.

