Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'ın yeni hedefi Nijerya! 'Hızlı ve vahşice saldıracağız'

Trump'ın yeni hedefi Nijerya! 'Hızlı ve vahşice saldıracağız'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump&#039;ın yeni hedefi Nijerya! &#039;Hızlı ve vahşice saldıracağız&#039;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı, Hristiyanlığın yok edildiğini öne sürüp Nijerya’yı askerî müdahale ve yardımları kesmekle tehdit etti. Trump “Hızlı ve vahşice saldıracağız” dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Hristiyanların öldürülmesine izin verdiğini öne sürdüğü Nijerya’yı tehdit etti. ABD’nin Nijerya’ya askerî harekât düzenleyeceğini söyleyen Trump “Buradan Savaş Bakanlığımıza muhtemel bir harekât için hazırlık yapmasını emrediyorum. Eğer saldırırsak, hızlı, acımasız ve tatlı olacak. Uyarı: Nijerya hükûmeti hızlı hareket etmeli” dedi. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ise “İddiaları reddediyorum” cevabını verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Afganistan'daki 6,3'lük depremde can kayıpları var!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Afganistan'daki 6,3'lük depremde can kayıpları var! - DünyaAfganistan'daki 6,3'lük depremde can kayıpları var!Trump savaşa girecek mi? Çok net konuştu: Sayılı günleri kaldı - DünyaÇok net konuştu: Sayılı günleri kaldıAfganistan'da şiddetli deprem! 6.3 ile sarsıldılar - DünyaAfganistan'da şiddetli deprem! 6.3 ile sarsıldılarDünya beşik gibi! Filipinler 5.5'lik depremle sarsıldı - DünyaDünya beşik gibi! Filipinler 5.5'lik depremle sarsıldıOrta Doğu'da hareketlilik! Lübnan'a hava saldırısı düzenlendi - DünyaOrta Doğu'da hareketlilik! Lübnan'a hava saldırısıHamas, 3 esiri daha İsrail'e teslim etti - DünyaHamas, 3 esiri daha İsrail'e teslim etti
Sonraki Haber Yükleniyor...