Trump'ın yeni hedefi Nijerya! 'Hızlı ve vahşice saldıracağız'

ABD Başkanı Donald Trump, Hristiyanların öldürülmesine izin verdiğini öne sürdüğü Nijerya’yı tehdit etti. ABD’nin Nijerya’ya askerî harekât düzenleyeceğini söyleyen Trump “Buradan Savaş Bakanlığımıza muhtemel bir harekât için hazırlık yapmasını emrediyorum. Eğer saldırırsak, hızlı, acımasız ve tatlı olacak. Uyarı: Nijerya hükûmeti hızlı hareket etmeli” dedi. Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ise “İddiaları reddediyorum” cevabını verdi.