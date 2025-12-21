Brüksel kulisleri kaynıyor. İngiliz basınına göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i zirvede yalnız bıraktı, Ukrayna planını son anda çökertti.

Financial Times’ın analizine göre Emmanuel Macron, Brüksel’de düzenlenen kritik AB zirvesi öncesinde kamuoyu önünde sessiz kaldı. Ancak perde arkasında Almanya’nın Ukrayna için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma planını adım adım baltaladı.

Macron’un ekibi, önerinin hukuki risklerini öne çıkardı. Fransa’nın, varlıkların iadesi gündeme gelirse ulusal garanti vermekte zorlanacağı mesajı kapalı kapılar ardında dolaşıma sokuldu.

SON ANDA CEPHE DEĞİŞTİRDİ, PLAN RAFA KALKTI

Zirve saatleri yaklaşırken Macron, Belçika ve İtalya gibi şüpheci ülkelerin safına geçti. Böylece Friedrich Merz’in 210 milyar avroluk Rus varlıklarını Ukrayna’ya yönlendirme planı masadan düştü.

Berlin cephesinde bu hamle “beklenmedik bir kırılma” olarak okundu. Almanya, zirveye Fransa ile birlikte girmeyi beklerken karşısında dağılmış bir cephe buldu.

"MACRON, MERZ’E İHANET ETTİ"

Zirve görüşmelerine doğrudan tanıklık eden üst düzey bir AB diplomatı, İngiliz basınına çarpıcı sözlerle konuştu:

“Macron, Merz’e ihanet etti ve bunun bedelini ödeyeceğini biliyor.”

Aynı kaynak, Fransa’nın siyasi zayıflık nedeniyle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin arkasına sığındığını ve bu tercihin Fransız-Alman güvenini derinden sarstığını aktardı.

FRANSIZ-ALMAN MOTORU TEKLİYOR

Analize göre yaşananlar, Avrupa’nın iki büyük gücü arasındaki rol değişimi belirgin oluyor.

Almanya, Merz döneminde daha atak ve kararlı bir çizgiye yönelirken; Fransa, yüksek kamu borcu ve siyasi kırılganlık nedeniyle frene bastı. Uzun yıllar Avrupa Birliği’ni taşıyan Fransız-Alman ekseninde ciddi bir güven erozyonu belirginleşti.

BRÜKSEL’DE YENİ ALGI: BERLİN SAHADA, PARİS GERİDE

Brüksel kulislerinde artık Almanya’nın “inisiyatif alan taraf”, Fransa’nın ise “ayak sürüyen güç” olduğu konuşuluyor. Düşünce kuruluşları, Macron’un son döneminde Paris’in büyük dosyalarda geri çekildiğini vurguladı.

İngiliz basınına göre bu kriz, yalnızca Ukrayna başlığını değil, savunma sanayii ve ticaret anlaşmaları gibi kritik alanları da doğrudan etkileyecek.

