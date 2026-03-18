İran'da İsrail'in füzesinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Türk şoför Hüseyin Fırat'a ilişkin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den açıklama geldi. Arakçi "İran topraklarında ABD ve İsrail tarafından hedef alınarak öldürülen Türk şoför Hüseyin Fırat’ın şehit edilmesi, sivillerin hedef alındığını açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İran'dan hayatını kaybeden Türk şoför açıklaması!

Şehide Allah’tan rahmet ve ailesine başsağlığı dileyen Arakçi, saldırılara dair "İsrail, iğrenç terör yöntemlerinin normalleştirilmesinin sonuçlarını umursamıyor" mesajını verdi.

Arakçi "Ancak uluslararası toplum bu pervasızlığı göz ardı etmemeli; çünkü her eylemin kaçınılmaz ve her zaman bir tepkisi olacaktır" sözlerini kullandı.

HÜSEYİN FIRAT'I ÖLDÜRÜLMESİ

İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönerken İran'da İsrail'in füze saldırılarında yaralanan 29 yaşındaki Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

