Trump'ın emriyle Karayipler'de gemi vuruldu! 3 kişi öldü, BM'den kınama geldi

Trump’ın emriyle Karayipler’de gemi vuruldu! 3 kişi öldü, BM'den kınama geldi

- Güncelleme:
Trump’ın emriyle Karayipler’de gemi vuruldu! 3 kişi öldü, BM&#039;den kınama geldi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD ordusu, Karayipler açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir gemiyi hedef aldı. Pentagon, saldırının Başkan Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini doğruladı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, Birleşmiş Milletler operasyonu “uluslararası hukukla bağdaşmayan bir eylem” olarak nitelendirdi.

Karayipler açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir gemi, Donald Trump’ın emriyle ABD güçleri tarafından vuruldu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırıda 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Operasyon, Washington’un son haftalarda bölgede düzenlediği 15’inci hava ve deniz saldırısı olarak kayda geçti.

ABD GEMİLERİ VE F-35'LER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Pentagon’un açıklamasına göre, ABD ordusu son haftalarda Karayipler’e donanma gemileri ve Porto Riko’ya F-35 savaş uçakları konuşlandırdı.

"UYUŞTURUCU TERÖRİSTLERİ HEDEF ALINDI"

Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu gemi de diğerleri gibi yasadışı kaçakçılıkla bağlantılıydı” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı, "Uluslararası sularda üç uyuşturucu teröristi öldürüldü" dedi.

BM: HİÇBİR GEREKÇE YOK

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Washington’a “saldırıları durdurma” çağrısı yaptı.

Türk, "Bu kişilerin öldürülmesi uluslararası hukukta hiçbir gerekçeye dayanmıyor. Artan insani bedel kabul edilemez." dedi.

MADURO: REJİM DEĞİŞİKLİĞİ BAHANESİ

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’yi “uyuşturucu kaçakçılığı bahanesiyle rejim değişikliği dayatmakla” suçladı.

Maduro, ülkesinde uyuşturucu üretimi olmadığını, Kolombiya kokaininin Venezüella üzerinden kaçırıldığını söyledi.

Trump yönetimi ise Kongre’ye sunduğu raporda, Latin Amerika’daki kartelleri terör örgütü olarak tanımlayarak operasyonları meşrulaştırdığını öne sürdü.

