ABD'de 'Karayipler' çıkmazı! Trump'a 'yasadışı' operasyon iması

ABD'de Pentagon, Donald Trump'ın emriyle Venezuela açıklarında (Karayipler) birçok gemiye 'uyuşturucu kaçakçılığı' yaptığı gerekçesiyle saldırı düzenledi.

The National Interest'ten edinilen bilgilere göre ABD'de Demokrat Senatör Mark Kelly, Trump yönetiminin bir uçak gemisi savaş grubunu Orta ve Güney Amerika açıklarına konuşlandırmasının yasallığının "şüpheli" olduğunu söyledi.

KARAYİP'TEKİ SALDIRILARDA 43 KİŞİ ÖLDÜ

Kelly, ABD ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği 10. şüpheli Venezuela uyuşturucu teknesi saldırısının ardından açıklama yaptı. Senatör, saldırılarla ilgili olarak hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yetkililere sorular yönelttiklerini belirterek, toplantının iyi geçmediğini ifade etti.

Kelly, Venezuela’da olası bir kara operasyonuna da tepki gösterdi. Bir savaş grubunun Karayipler’e taşınmasının ya ülkeye gözdağı vermek amacıyla ya da Venezuela’da askeri operasyon başlatma planının göstergesi olduğunu belirtti.

Senatör, bu tür adımların ABD’yi daha az güvenli hale getirdiğini vurguladı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi esasen bir kolluk meselesi nedeniyle Venezuela’ya savaş açmanın mantıksız olduğunu söyledi.

Şu ana kadar gerçekleştirilen saldırılarda en az 43 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.