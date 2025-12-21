Osmaniye’de mezarlıkta park halindeki bir otomobilde 2 gencin cesedi bulundu. Boğazları kesilmiş halde bulunan gençlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken olay yerinde, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu bir bıçak ve yeni alınmış şef bıçağına ait kutu bulundu.

Dün akşam saatlerinde Osmaniye Asri Mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BİRİ 16, DİĞERİ 19 YAŞINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan V. Ç. (19) ile E. K.’nin (16) hayatını kaybettiği belirlendi. Vücutlarında kesici alet yarası bulunan iki gencin cenazeleri, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSİMLERİNİN YAZILI OLDUĞU ŞEF BIÇAĞI BULUNDU

Polis ekiplerinin araçta yaptığı ilk incelemede, torpido üzerinde yeni alınmış bir şef bıçağına ait kutu olduğu görülürken, olay yerinde herhangi bir boğuşma izine rastlanılmadığı öğrenildi. Ayrıca otomobilde, üzerinde V.Ç ve E.K'nın isimlerinin yazılı olduğu bir bıçak ele geçirildiği bildirildi.

İNTİHAR İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, elde edilen ilk bulgular doğrultusunda V. Ç.’nin E.K.’yi öldürdükten sonra kendi boğazını keserek intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

