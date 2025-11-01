ABD savaş gemileri Venezuela menzilinde! "200 km’ye girdi, her an vurabilir"

Karayipler’de sular ısınıyor. Uydu görüntüleri, ABD’ye ait savaş gemilerinin Venezuela’ya sadece 200 kilometre mesafede konuşlandığını ortaya çıkardı.

Washington operasyon hazırlığını reddetse de, bölgede “her an vurabilir” iddiaları güçleniyor.

"ABD GEMİLERİ SALDIRI MENZİLİNDE"

ESA’nın Sentinel-2 uydularından elde edilen yeni görüntüler, USS Iwo Jima ve USS Gravely savaş gemilerinin Venezuela kıyılarına 124 mil (yaklaşık 200 km) kadar yaklaştığını doğruladı.

ABD Donanması’na ait bu gemiler, ülkenin La Orchila Adası açıklarında “amfibi ve hassas saldırı menziline” girmiş durumda.

Söz konusu gemilerden USS Iwo Jima, 1.600’den fazla deniz piyadesi ve çok sayıda Harrier jet, Viper helikopter ve Osprey hava aracı taşıyor.

Bölgeye konuşlanan kuvvetler arasında ayrıca Tomahawk füzeleriyle donatılmış destroyer ve denizaltılar da bulunuyor.

HEDEF MADURO MU?

Washington operasyonları “devlet destekli uyuşturucu kaçakçılığı ağlarına karşı mücadele” olarak tanımlarken, Caracas yönetimi bu hamleyi “doğrudan provokasyon” olduğunu belirtmeye devam ediyor.

Venezuela hükümeti, ABD’nin “sabotaj planı yürüttüğünü” açıklayarak ülke genelinde askeri alarm seviyesini yükseltti.

"TRUMP YÖNETİMİNDEN GÜÇ GÖSTERİSİ"

Başkan Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu rotalarını “tamamen çökertme” sözü verdi.

Ancak Newsweek ve The War Zone’un analizine göre, konuşlandırmanın boyutu ve stratejik karmaşıklığı, Washington’un “sınırlı hava saldırısı” ya da “geniş çaplı operasyon” ihtimalini güçlendiriyor.

Pentagon kaynakları, şu anda Karayipler’de 10 binden fazla ABD askerinin bulunduğunu iletti.

Akdeniz’den yola çıkan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin bölgeye ulaşmasıyla, toplam füze kapasitesinin 186 Tomahawk’a çıkacağı öngörülüyor.

"KARAYİPLER'DE SAVAŞ ALARMI"

Trinidad ve Tobago ordusu, ABD destroyeri USS Gravely’nin liman ziyareti sonrası “birinci derece alarm” durumuna geçti.

Bölgedeki askeri hareketlilik, “bir hava saldırısının saatler içinde gelebileceği” iddialarını güçlendirdi.

Florida Senatörü Rick Scott, “Maduro’nun yerinde olsaydım, şu anda Rusya veya Çin’e sığınırdım” diyerek gerginliği körükleyen bir çıkış yaptı.

Trump ise Venezuela’ya saldırı planı iddialarını reddederek, “Böyle bir karar alınmadı” açıklamasında bulundu.