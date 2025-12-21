Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından yapılan Kanlı Noel katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri rahmetle anılıyor. Peki, Kanlı Noel nedir, ne zaman gerçekleşti?

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yılı. İki toplumun ortaklığında kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı'nı uygulamaya koyan EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etti.

TÜRK KÖYLERİ BOŞALTILDI

1963-64 yıllarındaki çatışmalar, çeşitli aralıklarla 10 Ağustos 1964 tarihine kadar devam etse de "Kanlı Noel" adıyla tasvir edilen ilk çatışmalar; 27 Aralık 1963 tarihinde imzalanan ateşkes ve 30 Aralık 1963 tarihinde imzalanan Yeşil Hat Anlaşması'yla sonuçlandı. aldırılarda 364 Türk şehit oldu, 103 Türk köyü boşaltıldı.



Kanlı Noelde hayatını kaybedenler anılıyor: Kanlı Noel nedir, ne zaman gerçekleşti?



İLHAN AİLESİ ŞEHİT EDİLDİ

Türk alayında görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğu banyo küvetinde hunharca katledilmişti. Rumlar tarafından işkenceyle şehit edilen Yüzbaşı Topel, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi oldu.

Kanlı Noelde hayatını kaybedenler anılıyor: Kanlı Noel nedir, ne zaman gerçekleşti?

62 YILDIR DİNMEYEN ACI

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "62 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA mensupları, Kıbrıs Türk halkına karşı barbarca yürüttükleri saldırıların ilk adımı olan ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliamı gerçekleştirmiş ancak ana vatan ve garantör Türkiye’nin sarsılmaz desteği ve başta Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu kahraman Mücahitler olmak üzere Kıbrıslı Türklerin destansı bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi EOKA teröristlerini hezimete uğratmıştı." ifadesi kullanıldı.

"Barbar Rum saldırılarında" hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türklerin rahmetle, gazilerin de minnetle anıldığı kaydedilen paylaşımda, Türkiye'nin "milli davası Kıbrıs meselesi" uğrunda verilen şehitlerin asla unutulmayacağı mesajı yer aldı.



Haberle İlgili Daha Fazlası