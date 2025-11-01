Maduro’dan dikkat çeken iddia: ABD bizi neden hedef alıyor, biliyorum

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin sahip olduğu zengin doğal kaynaklar nedeniyle ABD’nin hedefinde olduğunu öne sürdü.

Başkent Caracas’ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maduro, ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliğinin arkasında Venezuela’nın doğal kaynaklarının bulunduğunu savundu ve şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olduğumuz için bizi hedef alıyorlar. Eğer Venezuela, geniş tarım arazisine, stratejik bir konuma ve dev petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olmasaydı, adımızdan bile söz etmezlerdi.”

"TÜM SALDIRILAR REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK"

ABD’nin uluslararası medya üzerinden Venezuela aleyhine bir algı operasyonu yürüttüğünü iddia eden Maduro, “Venezuela’ya karşı bir savaşı meşrulaştırmak için yalan bir anlatı oluşturuyorlar. Rejim değişikliği için planlar yapıyor ve ülkemizin doğal zenginliklerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Oysa biz masumuz. Tüm bu saldırılar, doğrudan rejim değişikliğine yöneliktir. Tarihimiz ve halkımızın onuru için taviz vermeyeceğiz” dedi.

Venezuela halkının barış içinde yaşamayı ve sorunlarını bağımsızlık ve egemenlik çerçevesinde çözmek istediğini vurgulayan Maduro, bölge ülkelerine de mesaj gönderdi:

“Latin Amerikalı ve Karayipli kardeşlerimiz bilmelidir ki, Venezuela’nın bağımsızlık ve barış mücadelesi tüm kıta için önemlidir. Zaferimiz, tüm Amerika kıtasının zaferi olacaktır.”

ABD'NİN KARAYİPLER'DEKİ ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun daha etkin kullanılmasını öngören kararnamesinin ardından, ABD donanması ağustos sonunda Venezuela açıklarına savaş gemileri ve denizaltılar gönderdi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Venezuela’da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduklarını açıklamıştı.

Buna karşılık Maduro, ülkedeki 4,5 milyon kişilik milis gücünü alarma geçirerek, olası saldırılara karşı hazır olduklarını duyurdu. ABD’nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri “uyuşturucu kaçakçılığı” iddiasıyla hedef alması ise hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, eylemler “uluslararası hukuka aykırı” olarak nitelendirilmişti.