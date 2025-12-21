Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre yeni haftada yurdun birçok bölgesinde yağışlı hava etkisini gösterecek. İç Anadolu’da kar yağışı beklenirken, Marmara, Ege ve Karadeniz’de yerel sağanaklar görülecek. Hava sıcaklıkları ise genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin haritasına göre yeni haftada Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak yağışlı hava birçok bölgede etkisini gösterecek. İç Anadolu’da kar yağışı beklenirken, Marmara, Ege ve Karadeniz’de yerel sağanaklar görülecek.

22 Aralık Pazartesi günü ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Akdeniz kıyılarında özellikle Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, bazı Ege kıyı illerinde de yağış görülebilir. Kayseri, Yozgat ve Çankırı’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. İstanbul’un da aralarında bulunduğu Marmara, Ege ve İç Anadolu’da yerel yağışlar bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul’da 12, Ankara’da 9, İzmir’de 15, Antalya’da 16 derece olacak.

23 Aralık Salı günü İç Anadolu’da kar yağışı etkisini artıracak. İstanbul’da ise yerel yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar İstanbul’da 13, Ankara’da 5, İzmir’de 15, Antalya’da 17 derece civarında seyredecek.

24 Aralık Çarşamba günü Doğu Anadolu’nun kuzey ve iç kesimlerinde kar yağışı öne çıkıyor. Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ardahan’da kar etkili olacak. Ege Bölgesi’nde yerel yağışlar sürerken, ülke genelinde bulutlu hava hakim olacak. İstanbul’da en yüksek sıcaklık 13, Ankara’da 8, İzmir’de 17, Antalya’da 18 derece olarak ölçülecek.

25 Aralık Perşembe günü Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde yerel yağışlar etkili olmaya devam edecek. Doğu Anadolu’da ise hava sıcaklıklarında 1-2 derecelik artış bekleniyor. İstanbul’da 12, Ankara’da 8, İzmir’de 17 ve Antalya’da 20 derece olması öngörülüyor.

26 Aralık Cuma günü Marmara ve Karadeniz’de yerel yağışlar sürerken, diğer bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul’da sıcaklıkların 2-3 derece azalması beklenirken, en yüksek sıcaklıkların İstanbul’da 10, Ankara’da 8, İzmir’de 16 ve Antalya’da 21 derece olması tahmin ediliyor.

