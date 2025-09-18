Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kredi kartı ve banka kartı ayrıldı! POS komisyon oranlarında değişiklik

Kredi kartı ve banka kartı ayrıldı! POS komisyon oranlarında değişiklik

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Kredi kartı ve banka kartı ayrıldı! POS komisyon oranlarında değişiklik
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı. Kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı. Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

BANKA KARTLARINDAKİ KOMİSYON DÜŞÜRÜLDÜ 

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.

Kredi kartı ve banka kartı ayrıldı! POS komisyon oranlarında değişiklik - 1. Resim

BLOKELİ GÜN SAYISI 40'TAN 15'E İNDİRİLDİ 

POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

Kredi kartı ve banka kartı ayrıldı! POS komisyon oranlarında değişiklik - 2. Resim

1 KASIM'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK 

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

