KPSS 2025/2 tercih başvurularının tamamlanmasına günler kala gözler sonuç duyurusuna çevrildi. 25 Aralık'ta tamamlanacak başvuru süreci ardından KPSS 2025/2 tercih sonuçları için bekleyiş başlayacak. ÖSYM online sitesi üzerinden KPSS tercih sonuçları sorgulanabilecek. Peki, KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdiden gündemde. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına başvuru süreci 25 Aralık'ta son bulacak. Başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler ÖSYM'ye çevrildi. Herhangi bir kuruma yerleşip yerleşmeyeceklerini merak eden adaylar, " KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

Merkezi atama tarihi için gözler ÖSYMde: KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/2 tercih sonuç tarihine ilişkin takvimde bir bilgiye yer verilmemişti. Bu yılın ilk merkezi atama tercih süreci 17 Temmuz'da sona ermiş, sonuçlar 24 Temmuz'da ilan edilmişti. Bu nedenle : KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ocak ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor.





Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.



