Kredi kartı faiz oranlarına yeni düzenleme! Merkez Bankası duyurdu

Kredi kartı işlemleriyle ilgili faiz oranlarına dair yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulan tebliğe göre, bankaların ticari müşterilerden alabileceği ücretlerde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, kredi tahsis ücreti; dış ticaret kapsamındaki gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere, tüm kredi limitlerinin en fazla %0,20’si kadar olabilecek. Müşterinin talebi olmadan yapılan kredi tahsisleri veya yenilemeler için ise herhangi bir ücret alınmayacak. Ancak kredi limitinin artırılması durumunda, yeni limit üzerinden tahsis ücreti uygulanabilecek.

İŞTE YENİ DÜZENLEMELER

Nakdi kredilerde kredi kullandırım ücreti en fazla %1,10 olarak belirlendi. Kısa vadeli kredilerde ise bu oran, yıllık ortalama bakiye dikkate alınarak hesaplanacak.

Üye işyerlerine yönelik yapılan düzenlemelere göre, kredi kartıyla yapılan taksitsiz alışverişlerde ödemenin ertesi gün yapılması durumunda uygulanacak ücret, aylık referans orana en fazla 0,45 puan eklenerek hesaplanabilecek. Banka kartı işlemlerinde bu oran %1,04’ü geçemeyecek.

Ayrıca, üye işyerlerinin ödemeyi alabileceği süreler de sınırlandırıldı. Kredi kartı işlemlerinde ödeme süresi 40 günü, banka kartı işlemlerinde ise 15 günü aşamayacak. Bu kurallar, ön ödemeli kartlar için de geçerli olacak.

Söz konusu düzenleme 1 Kasım’da yürürlüğe girecek. Uygulamanın takibini ve yürütmesini TCMB Başkanı gerçekleştirecek.